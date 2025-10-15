Logo

Више бањалучких улица данас без гријања

15.10.2025

13:30

Радијатор гријање
Фото: Pexels

Еко топлане данас су обавијестиле јавност да због санације кварова на дистрибутивној мрежи гријање немају потрошачи у дијелу насеља Филиповића поље и више дијелова улица.

Без гријања су потрошачи у дијеловима улица Скендера Куленовића, Душка Кошчице, Цара Лазара, Царице Милице, Мирка Ковачевића, Браце Поткоњака, Српских добровољаца, Високих Дечана, Манастира Грачанице, Милице Стојадиновић Српкиње, Церска, Петра Прерадовића, Тараса Шевченка, Светозара Марковића, Милана Карановића, Раде Врањешевић, Алеја Светог Саве, Јеврејска, Марије Бурсаћ и Вождовачка.

"Све расположиве екипе су на терену, како бисмо у што краћем року санирали кварове и успоставили уредан режим испоруке", саопштили су из Еко топлана.

grijanje

Бањалука

