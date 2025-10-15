Више бањалучких улица данас без гријања

Извор:
АТВ
15.10.2025
13:30
Еко топлане данас су обавијестиле јавност да због санације кварова на дистрибутивној мрежи гријање немају потрошачи у дијелу насеља Филиповића поље и више дијелова улица.
Без гријања су потрошачи у дијеловима улица Скендера Куленовића, Душка Кошчице, Цара Лазара, Царице Милице, Мирка Ковачевића, Браце Поткоњака, Српских добровољаца, Високих Дечана, Манастира Грачанице, Милице Стојадиновић Српкиње, Церска, Петра Прерадовића, Тараса Шевченка, Светозара Марковића, Милана Карановића, Раде Врањешевић, Алеја Светог Саве, Јеврејска, Марије Бурсаћ и Вождовачка.
"Све расположиве екипе су на терену, како бисмо у што краћем року санирали кварове и успоставили уредан режим испоруке", саопштили су из Еко топлана.
