Зељковић: Станивуковић показао непоштовање, напустио сједницу прије краја

Извор:
РТРС
15.10.2025
09:21
Коментари:0
Ми као скупштинска већина сматрамо да васпитачи треба да добију веће плате с обзиром на то чиме се баве и њихов приједлог смо и подржали, али не можемо донијети одлуке у име градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића, истакао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града.
Зељковић истиче да стање у граду утиче на квалитет живота грађана Бањалуке.
"Што је било до нас то је било да се обезбиједи буџет, дакле новца има. Синдикат и Градска управа имали су комуникацију, али градоначелник не пристаје на потписивање новог колективног уговора. Штрајк не одговара никоме, имамо проблем родитеља, који немају коме оставити дјецу, како да покупе дјецу у 12 часова, уколико им је радно вријеме до 16 часова", истакао је Зељковић за РТРС.
Додаје да је жеља већине одборника била да се питање васпитача ријеши јуче.
"Градоначелник је изашао за приједлогом да се повећа цијена вртића, што нећемо да прихватимо. То повећање доводи до тог да ће се повећати цијене приватних вртића. Свако дијете заслужује право да има мјесто у вртићу. Градоначелник је тврдио да нема довољно средстава, да би на крају предложио да се исплати стимулација за новембар и децембар, чиме је признао да новца има", истиче Зељковић.
Економија
Купци згрожени: Пронађена љигава течност у соку
Додаје да је СНСД на ванредној сједници позвао градоначелника да закључи нови колективни уговор са Синдикатом.
"Да се што прије преда приједлог за релокацију средстава. Морам да кажем да је градоначелник напустио сједницу прије самог краја, чиме је показао непоштовање према самој Скупштини, али и теми о којој смо разговарали. Све што је СНСД предложио, градоначелник је одбио, попут субвенција за приватне вртиће. Немам ништа против нових паркова и пројеката, али треба да знамо да је три милиона КМ за одржавање истих плаћено из буџета града. Сматрам да је ово питање васпитача број један, то је приоритет. Позиција градоначелника је најодговорнија функција, заслужен је за добре ствари, али је и најодговорнији када се нешто лоше догађа", наводи Зељковић.
Наводи да Станивуковић, као и до сада, за све проблеме у Бањалуци криви скупштинску већину.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму