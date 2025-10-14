Штрајк у бањалучким вртићима: Врата закључали у подне, траже веће плате

Аутор:Весна Азић
14.10.2025
19:20
Бањалучки вртићи закључали су своја врата тачно у подне. Не због празника, не да би славили, него да би се изборили за своја права.
Тада су и родитељи малишана морали да преузму своју дјецу.
"Искрено, подржавам васпитаче везано за штрајк. Ниске су им стварно плате. Али и што се тиче нас родитеља, стварно је незгодно. И код послодавца и…незгодно је.
- Морамо се реорганизовати. Или изаћи раније са посла, или узети слободан дан. Неко ангажовати додатно, комшиницу, родбину, баку... ''
- Они су прва степеница у одгоју наше дјеце. Ми смо за то, на њиховој смо страни", кажу родитељи.
Тете из вртића јесу прва степеница у одгоју наше дјеце. Али, чини се да нису међу првим приоритетима градских власти. Плату за коју раде сматрају деградирањем своје професије. Штрајкују јер њихови захтјеви за повећање плата од 20 одсто нису испуњени.
"Посао који радимо, уопште није безазлен, лак, велика је одговорност. Тако да, мислим да се ту негдје је није нашао баланс између наше одговорности и наше плате", каже Маша Драгичевић, васпитач.
Уочи и током штрајка ванредна сједница Скупштине града. Једина тачка, стање у јавним вртићима и захтјев радника за повећање плата. Раднике од повишица „дијели само потпис градоначелника на колективном уговору“, до ког није дошло.
"Ми сад сагледавамо када се Бањалуци врати ПДВ - 3 милиона, то је довољно за повећање плата за наредних 9 мјесеци. Колективни уговор на тај период, плус анекс, ако се остваре ти услови можемо даље да сагледавамо", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Из СНСД-а траже хитно потписивање уговора и најављују да ће Скупштина преузети иницијативу уколико до тога не дође.
"Врло је битан посао који они раде и подржаћемо то данас да се повећају плате. Ако градоначелник неће да прихвати након свих убјеђивања и прича које смо имали у Скупштини да треба да потпише тај колективни уговор - ићи ћемо са закључком Скупштине да је потребно једноставно повећати плате тим људима на начин на који то траже, јер је апсолутно оправдано", каже Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у скупштини града Бањалука.
Радници одлучни. Штрајк не престаје - док се не испуне захтјеви.
"Од четвртка идемо у стезање обруча. Наравно, жаргонски речено. Али, шта желим рећи, желим рећи да ће се Акт о процесу минимума рада мијењати. Да ли у договору са послодавцем, али чак и ако не будемо могли да постигнемо прави договор - Ми ћемо на своју руку , то је сада врло опасно и изјавити, сами донијети неке строже мјере", каже Слађана Мишић, предсједник Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бања Лука.
У оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање дјелује 33 вртића, са више од 400 запослених. Из синдиката поручују да ће борбу наставити легално, одлучно и без дозволе да било ко њихову иницијативу користи у политичке сврхе.
