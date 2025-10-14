Logo

Зељковић: Плате запослених у Центру за предшколско - приоритет

Извор:

СРНА

14.10.2025

13:42

Коментари:

0
Зељковић: Плате запослених у Центру за предшколско - приоритет
Фото: АТВ

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић рекао је да средства за повећање плата запосленим у Центру за предшколско васпитање и образовање већ постоје у буџету и морају бити приоритет у односу на бројне пројекте на које се троши и мимо буџета.

"Та средства су обезбијеђена за нове вртиће који нажалост нису отворени и не видим разлог зашто не би била преусмјерена на повећање плата постојећим радницима", рекао је Зељковић на ванредној сједници Скупштине града Бањалука.

Он је истакао да није против пројеката у граду, али да плате васпитача у односу на све то морају бити приоритет.

Зељковић је навео да има информацију да град Бањалука тренутно има три милиона КМ више прихода од индиректних пореза у односу на претходну годину, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бањалука.

илу-ротација-19092025

Свијет

Познати ди-џеј оптужен за силовање најмање седам жена

"Бројне јавне набавке које нису биле планиране буџетом су спроведене. Одржавање новоизграђених зелених површина, непредвиђени радови на тврђави `Кастел`, радови на видиковцу на Бањ брду, љетна позорница код Правног факултета, хитне интервенције комуналне полиције по налогу градоначелника, на све наведено потрошено је додатних седам милиона КМ који нису предвиђени буџетом и мимо одлука Скупштине града", указује Зељковић.

Подијели:

Тагови:

Богољуб Зељковић

plate

vrtići

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати ди-џеј оптужен за силовање најмање седам жена

Свијет

Познати ди-џеј оптужен за силовање најмање седам жена

30 мин

0
Ковачевић: Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака

Република Српска

Ковачевић: Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака

36 мин

0
Васпитачи настављају генерални штрајк

Бања Лука

Васпитачи настављају генерални штрајк

40 мин

0
Велика Британија издваја четири милиона фунти за сузбијање утицаја Москве на Балкану

Свијет

Велика Британија издваја четири милиона фунти за сузбијање утицаја Москве на Балкану

41 мин

0

Више из рубрике

Васпитачи настављају генерални штрајк

Бања Лука

Васпитачи настављају генерални штрајк

40 мин

0
Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

Бања Лука

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

2 ч

1
Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој скупштини

Бања Лука

Лукач: СНСД неће подржати никакво поскупљење у Бањалуци

2 ч

0
Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

Бања Лука

Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner