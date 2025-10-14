Зељковић: Плате запослених у Центру за предшколско - приоритет

Извор:
14.10.2025
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић рекао је да средства за повећање плата запосленим у Центру за предшколско васпитање и образовање већ постоје у буџету и морају бити приоритет у односу на бројне пројекте на које се троши и мимо буџета.
"Та средства су обезбијеђена за нове вртиће који нажалост нису отворени и не видим разлог зашто не би била преусмјерена на повећање плата постојећим радницима", рекао је Зељковић на ванредној сједници Скупштине града Бањалука.
Он је истакао да није против пројеката у граду, али да плате васпитача у односу на све то морају бити приоритет.
Зељковић је навео да има информацију да град Бањалука тренутно има три милиона КМ више прихода од индиректних пореза у односу на претходну годину, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бањалука.
