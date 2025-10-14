Ковачевић: Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака

Извор:
РТРС
14.10.2025
13:26
Коментари:0
Свима онима којима смета сарадња, СНСД и ХДЗ БиХ, поготово онима из Сарајева, на првом мјесту смета постојање Срба и Хрвата у БиХ, односно смета им то да Срби и Хрвати имају било каква права, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а каже да "потпуно јасно видимо да су они у ФБиХ јако вриједно радили на томе да Хрвати остану без било каквих права, да Хрвати немају могућност да изаберу своје представнике".
- И то је нешто што је дио њихове стратегије. Желе да заврше посао прво са обесправљивањем Хрвата, па да пређу на тај коначни обрачун са Републиком Српском и са српским народом.
Ковачевић каже да је њихов циљ да нема ни Републике Српске, ни Срба, ни Хрвата, и да БиХ буде кућа у којој има мјеста само за њих.
- Али сарадња СНСД-а и ХДЗ-а управо постоји да би се супроставили таквим концептима, јер како каже, такви концепти су немогући.
- Дакле, ми не радимо ништа против било кога у БиХ. Ми никада нисмо заснивали нашу сарадњу на било чему што би било против било чега када су у питању Бошњаци у БиХ. Дакле, не тражимо ништа за Србе, не тражимо ништа за Републику Српску. ХДЗ не тражи ништа за Хрвате, што не сматрамо да припада и Бошњацима. Устав ове земље каже да је ова земља заједница два равноправна ентитета и три равноправна конститутивна народа. Ми се боримо само за то да та два ентитета остану равноправна и да имају своја уставом загарантована права и надлежности - истакао је Ковачевић.
Бања Лука
Васпитачи настављају генерални штрајк
Наводи да је то суштинска политичка борба коју воде.
- Од те борбе нећемо одустати без обзира колико нам пријетили, без обзира колико санкцијана уводили, без обзира колико срамних политичких правосудних процеса против нас буду водили. Ми ћемо се и даље борити за оно што су наша, уставом загарантована права и Републике Српске и српског конститутивног народа - истакао је Ковачевић.
Вјерује да ће то радити и људи из ХДЗ.
- То је све што треба да се зна о овој теми - наводи он.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму