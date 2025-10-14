Каран: Млади су највеће богатство, подршка њиховим идејама неће изостати

Извор:
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран рекао је да је Медицински факултет у Фочи постао водећа институција у области интернационализације, научноистраживачког рада и образовања студената за најхуманији позив, за докторе медицине, те најавио наставак подршке институција.
Током обраћања на свечаности поводом Дана Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Каран је истакао да ће институције бити подршка за сваку идеју младих људи који представљају највећу драгоцјеност друштва
Он је подсјетио на оснивање ове установе, 1993. године, када је ресорно министарство донијело одлуку о наставку рада Медицинског факултета у Сарајеву Републике Српске, са сједиштем у Србињу, данашњој Фочи.
Тада се, нагласио је Каран, група професора, у најтежим условима, без елементарних средстава за рад, из чистог ентузијазма и љубави према својој професији и науци, борила за голи опстанак факултета.
Он је истакао да су управо професори путовали стотинама километара да би одржавали предавања, да су радили у немогућим условима и без плате, трудили се омогућити студентима наставак студија како рат не би пореметио њихов образовни пут.
"Било је незамисливо да ће овај факултет једнога дана прерасти у ово што је данас, лидера у области образовања у области медицине и здравства у региону. Нико није могао ни сањати да ће се једнога дана овдје изводити настава на енглеском језику и да ће овај факултет похађати 600 страних студената са четири континента из 20 земаља", нагласио је Каран.
Он је додао да је Медицински факултет донио живот у једну малу општину која је, захваљујући њему, постала интернационални центар студентског живота у БиХ.
Каран је нагласио је да је Фоча сада једина мултикултурална локална јединица оваквог типа у БиХ, а да су студенти из свих крајева свијета оживјели овај крај и уљепшали слику цијеле Републике Српске широм свијета.
"И то све захваљујући ентузијазму, континуираном, планском и тимском раду неколико људи, на првом мјесту декана, професора /Дејана/ Бокоњића и његовог тима који су предано радили на унапрјеђењу наставнонаучне дјелатности и интернационализације на Факултету", рекао је Каран.
Он је указао да је Медицински факултет прва високошколска установа у БиХ која је акредитована према критеријумима Свјетске федерације за медицинско образовање од Мађарског акредитационог комитета.
"Не треба ни спомињати колики је значај ове акредитације за Факултет, за Универзитет у Источном Сарајеву и цијелу Републику Српску. Сваке године се на овај факултет уписује све већи број студената и Влада је, препознајући важност и значај ове чињенице, и ове године одобрила све захтјеве факултета за проширење уписних квота", истакао је Каран.
Он је рекао да је сваки млади човјек који остане на овим просторима једнако као и млади људи који дођу овдје на студије, немјерљива драгоцјеност за наше друштво у цјелини и додао да ће институције бити ослонац за сваку нови идеју и иницијативу.
О томе, додао је Каран, свједоче и средства која ће бити обезбијеђена за изградњу новог павиљона Студентског центра "Бориша Старовић" у Фочи у износу од 13 милиона долара.
Каран је навео и гаранције које је Влада Републике Српске пружила за обезбјеђење средстава за наставак рада на згради факултета, бесплатне студије за домаће студенте у значајном броју, бесплатан смјештај и улагања у подизање стандарда академског особља кроз повећање плата.
Он је истакао да је Влади Српске важно да сви заједно, студенти, наставници и сарадници имају адекватне услове рада и живота, добар животни стандард и доступност свих најсавременијих технологија и помагала у наставном процесу, те с тим у вези нагласио да је препознат значај Универзитета у Источном Сарајеву о чему свједоче улагања од више од 44 милиона КМ.
Каран је издвојио куповину, реконструкцију и опремање објекта за потребе обезбјеђења смјештајних капацитета Ректората и Музичке академије у вриједности 13.974.780 КМ.
"У току је и доградња Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву вриједна 9.728.137 КМ, изградња симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи, гдје је укупна вриједност пројекта 6.800.000 КМ", рекао је Каран.
Он се осврнуо и на уређење ентеријера Концертне дворане за потребе Ректората и Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву у вриједности од 3.700.000 КМ.
"Влада Републике Српске ће и даље бити ваш партнер и ваша подршка! С поносом вам честитам на свему што сте до сада постигли и желим још много успјеха у даљем раду и постојању", закључио је Каран у обраћању.
На Медицинском факултету у Фочи који дјелује при Универзитету у Источном Сарајеву од ове академске године уведена је настава на енглеском језику за студији здравствене његе.
Од 1. септембра на Медицинском факултету у Фочи почела је настава на српском језику за 221 бруцоша из БиХ и земаља у окружењу, док ће настава на енглеском језику за 150 бруцоша из свих крајева свијета почети 1. новембра.
