Кошарац: Захвалност Кини на поштовању Дејтонског споразума и међународног права

14.10.2025

12:51

Кошарац: Захвалност Кини на поштовању Дејтонског споразума и међународног права
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац исказао је захвалност пријатељској Кини на уравнотеженом приступу и принципијелном ставу поштовања Дејтонског споразума и међународног права, нарочито у Савјету безбједности УН о питању ОХР-а и нелегитимности Кристијана Шмита.

Кошарац је навео да је имао пријатељски и отворен разговор са амбасадорком Кине Ли Фан о актуелним политичким и економским темама.

Истакао је да су односи са Кином добри и без отворених питања, те да представљају примјер пријатељске сарадње.

"Наше добре билатералне везе потврђене су и током сусрета предсједника Републике Српске Милорада Додика са кинеским предсједником Си Ђипингом у Москви", навео је Кошарац на Инстаграму.

Сташа Кошарац

Кина

