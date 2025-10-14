Кошарац: Захвалност Кини на поштовању Дејтонског споразума и међународног права

14.10.2025
12:51
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац исказао је захвалност пријатељској Кини на уравнотеженом приступу и принципијелном ставу поштовања Дејтонског споразума и међународног права, нарочито у Савјету безбједности УН о питању ОХР-а и нелегитимности Кристијана Шмита.
Кошарац је навео да је имао пријатељски и отворен разговор са амбасадорком Кине Ли Фан о актуелним политичким и економским темама.
Истакао је да су односи са Кином добри и без отворених питања, те да представљају примјер пријатељске сарадње.
"Наше добре билатералне везе потврђене су и током сусрета предсједника Републике Српске Милорада Додика са кинеским предсједником Си Ђипингом у Москви", навео је Кошарац на Инстаграму.
