На приједлог Цвијановићеве, Предсједништво једногласно усвојило номинацију Трампа за Нобелову награду за мир

На приједлог српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, Предсједништво је на данашњој сједници у Сарајеву једногласно усвојило номинацију предсједника САД Доналда Трампа за Нобелову награду за мир.
Цвијановић је 22. августа прву пут упутила Предсједништву иницијативу да се предсједник САД номинује за Нобелову награду за мир.
У образложењу ове иницијативе, Цвијановић је истакла да је током свог другог мандата предсједник Доналд Трамп својим дипломатским ангажманом и личним ауторитетом остварио резултате који су оставили значајан траг у међународним односима и значајно допринијели стабилизацији бројних свјетских криза.
"Цијенећи његове напоре и достигнућа у области мира, сматрам оправданим и заслуженим да Предсједништво БиХ донесе одлуку да се Његова екселенција предсједник Доналд Ј. Трамп предложи за Нобелову награду за мир", наведено је у иницијативи српског члана Предсједништва.
Она је додала да је рјешење сукоба у Гази најновији велики успјех америчког предсједника.
На сједници одржаној 25. августа чланови Предсједништва Денис Бећировић и Жељко Комшић одбили су да се уврсти у дневни ред ову иницијативу српског члана Предсједништва.
