Фон дер Лајен данас у БиХ

Извор:
АТВ
14.10.2025
07:20
Коментари:1
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен стиже данас у посјету БиХ.
Фон дер Лајенова ће се састати са члановима Предсједништва БиХ, као и са предсједавајућом Савјета министара Борјаном Кришто.
Хроника
Детаљи напада на ватрогасце у БиХ: Један од њих задобио повреде од разбијеног стакла
Ријеч је о њеној новој, вишедневној, посјети Балкану којом се настоји потврдити подршка европском путу региона.
Из Републике Српске порука за Фон дер Лејен да је Српска урадила и више него што је тражено за европски пут БиХ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму