Logo

Фон дер Лајен данас у БиХ

Извор:

АТВ

14.10.2025

07:20

Коментари:

1
Фон дер Лајен данас у БиХ

Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен стиже данас у посјету БиХ.

Фон дер Лајенова ће се састати са члановима Предсједништва БиХ, као и са предсједавајућом Савјета министара Борјаном Кришто.

vatrogasci

Хроника

Детаљи напада на ватрогасце у БиХ: Један од њих задобио повреде од разбијеног стакла

Ријеч је о њеној новој, вишедневној, посјети Балкану којом се настоји потврдити подршка европском путу региона.

Из Републике Српске порука за Фон дер Лејен да је Српска урадила и више него што је тражено за европски пут БиХ.

Подијели:

Таг:

Урсула фон дер Лајен

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи напада на ватрогасце у БиХ: Један од њих задобио повреде од разбијеног стакла

Хроника

Детаљи напада на ватрогасце у БиХ: Један од њих задобио повреде од разбијеног стакла

2 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

2 ч

0
Експлозија у Италији, погинула три карабињера

Свијет

Експлозија у Италији, погинула три карабињера

2 ч

0
Бањалучки вртићи од данас у штрајку

Бања Лука

Бањалучки вртићи од данас у штрајку

2 ч

0

Више из рубрике

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

БиХ

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

16 ч

0
Берјан: Проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР

БиХ

Берјан: Проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР

19 ч

0
Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ упутио посљедњи апел

19 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Лагумџија никада није мислио својом главом

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

47

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

09

39

Цијене злата пробила још једну границу

09

38

У првом плану: Срђа Трифковић

09

30

Људи у чуду гледају сцену са паркинга: Асфалтираше човјека у мјесту

09

27

Огласила се полиција о несрећи код Градишке: Једна особа изгубила живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner