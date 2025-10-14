Нуждић: Не смијемо одустати од борбе за правду за српске жртве рата

Извор:
Институције Републике Српске и српски представници на нивоу БиХ не смију одустати од борбе за правду за српске жртве рата, рекао је вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.
Коментаришући приједлог правосудних институција на нивоу БиХ да се рок за испуњавање циљева Ревидиране стратегије за рад на предметима ратних злочина продужи за три године, Нуждић је рекао Срни да је овај приједлог послат на усвајање Савјету министара, који ће донијети коначну одлуку.
"Да ли ће и када ова одлука бити донесена неизвјесно је, поготово имајући увиду, између осталог, опструкције бошњачких представника у Савјету министара приликом доношења Ревидиране стратегије и формирања Надзорног органа", истакао је Нуждић.
Он је упозорио да би престанак важења Стратегије могао да послужи као алиби Тужилаштву и Суду БиХ да селективно приступају предметима, односно да одређују приоритете према сопственим процјенама, позивајући се на ограничене материјалне и људске ресурсе, што у пракси може значити да злочини над Србима никада неће бити процесуирани.
"У тренутку када су у току процеси за ратне злочине над Србима, попут предмета `Добровољачка,` `Атиф Дудаковић`, `Чемерно`, `Јошаница` и када постоје десетине предмета у којима још није подигнута оптужница, престанак важења Стратегије не би био у интересу српског народа", рекао је Нуждић.
Он је навео да примјена Стратегије у пракси у потпуности зависи од носилаца правосудних институција на нивоу БиХ, наводећи да је на ту чињеницу указала и Влада Републике Српске, када је дала сагласност на усвајање Ревидиране стратегије 2018. године.
Нуждић је указао да је, нажалост, уобичајена пракса да се пробијају рокови који су постављени у Стратегији за рад на предметима ратних злочина.
Подсјетио је да је због неиспуњавања циљева предвиђених Стратегијом из 2008. године донесена Ревидирана стратегија за рад на предметима ратних злочина.
"Имајући у виду да ратни злочини не застаријевају, нове оптужнице подизаће се, а започета суђења биће настављена, са или без Стратегије", закључио је Нуждић.
На састанку Надзорног органа, одржаном у септембру, констатовано је да циљеви Ревидиране стратегије за рад на предметима ратних злочина неће бити реализовани у року. Из тог разлога су представници Тужилаштва и Суда БиХ предложили да се рок за испуњење ових циљева продужи за три године.
Приједлог је послат на усвајање Савјету министара, који ће донијети коначну одлуку.
Прва Стратегија за рад на предметима ратних злочина усвојена је у децембру 2008. године.
Према том документу, најсложенији предмети требало је да на нивоу БиХ буду завршени у року од седам година, до чега није дошло, а преостали у року од 15 година. Тужилаштво БиХ није поштовало своју обавезу да се бави искључиво најсложенијим предметима.
Након што рок о најсложенијим предметима није испоштован, 2018. године сачињена је Ревидирана стратегија, којом је предвиђено да сви предмети ратних злочина буду завршени у року од пет година.
Она је усвојена 2020. године, па је требало да предмети до 2023. буду завршени. Након што ни овај рок није испоштован, прихваћен је нови - до краја ове године, који није дао очекиване резултате, те је затражен продужетак за још три године.
