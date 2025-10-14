Бијела кућа објавила мировни споразум између Израела и Хамаса

Извор:
Sputnjik
14.10.2025
08:04
Бијела кућа објавила је споразум који је потписан на мировном самиту о Гази у египатском одмаралишту Шарм ел Шеик, којим се формализује план за постизање мира на Блиском истоку, а који је назван "Трампов мировни споразум".
Споразум у Шарм ел Шеику, су, уз америчког предсједника Доналда Трампа, потписали египатски предсједник Абдел Фатах ел Сиси, катарски емир Тамим бин Хамад Ал Тхани и турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган, и у њему се потписници обавезују на "историјску преданост" спровођењу договора.
У документу се наводи да потписници поздрављају историјску посвећеност и спровођење Трамповог мировног споразума од стране свих страна, којим се окончава више од двије године дубоке патње и губитака, и отвара се ново поглавље за регион дефинисан надом, безбједношћу и заједничком визијом мира и просперитета.
"Подржавамо и стојимо иза искрених напора предсједника Трампа да оконча рат у Гази и донесе трајни мир на Блиски исток, заједно ћемо спровести овај споразум на начин који осигурава мир, безбједност, стабилност и могућности за све народе региона, укључујући и Палестинце и Израелце", наводи се у споразуму.
Додаје се да потписници разумију да ће трајни мир бити онај у коме и Палестинци и Израелци могу да просперирају уз заштиту својих основних људских права, гарантовану безбједност и поштовање достојанства.
"Потврђујемо да се значајан напредак постиже сарадњом и одрживим дијалогом и да јачање веза међу народима и народима служи трајним интересима регионалног и глобалног мира и стабилности. Препознајемо дубок историјски и духовни значај овог региона за вјерске заједнице чији су корјени испреплетени са земљом региона", међу њима хришћанство, ислам и јудаизам - наводи се у споразуму.
Додаје се да ће поштовање ових светих веза и заштита њихових мјеста насљеђа остати најважнији у посвећености мирном суживоту.
"Уједињени смо у нашој одлучности да демонтирамо екстремизам и радикализацију у свим њиховим облицима. Ниједно друштво не може да напредује када су насиље и расизам нормализовани или када радикалне идеологије угрожавају ткиво грађанског живота. Обавезујемо се да ћемо се бавити условима који омогућавају екстремизам и да ћемо промовисати образовање, могућности и међусобно поштовање као темеље за трајни мир", истиче се у споразуму.
Даље се наводи да се потписници обавезују "на рјешавање будућих спорова путем дипломатског ангажмана и преговора, а не силом или дуготрајним сукобом".
"Признајемо да Блиски исток не може да издржи стални циклус продуженог ратовања, застоја у преговорима или фрагментарну, непотпуну или селективну примјену успјешно договорених услова. Трагедије којима смо свједочили у протекле двије године морају послужити као хитан подсјетник да будуће генерације заслужују боље од неуспјеха прошлости", пише у документу.
Такође, потписници су се обавезали да теже "толеранцији, достојанству и једнаким могућностима за сваку особу, осигуравајући да овај регион буде мјесто гдје сви могу да остваре своје тежње у миру, безбједности и економском просперитету, без обзира на расу, вјеру или етничку припадност".
"Тежимо свеобухватној визији мира, безбједности и заједничког просперитета у региону, заснованој на принципима међусобног поштовања и заједничке судбине. У том духу, поздрављамо напредак постигнут у успостављању свеобухватних и трајних мировних аранжмана у Појасу Газе, као и пријатељске и обострано корисне односе између Израела и његових регионалних сусједа", истиче се у документу.
Потписници су се споразумом обавезали да ће "заједнички радити на спровођењу и одржавању овог насљеђа, градећи институционалне темеље на којима будуће генерације могу напредовати заједно у миру", као и да ће остати посвећени "будућности трајног мира".
У Шарм ел Шеику одржан је мировни самит о Гази коме су присуствовали лидери из тридесетак земаља, који су разговарали о Трамповом мировном предлогу за Газу, и постизање мира између Израела и палестинског милитантног покрета Хамас, пише Спутњик.
