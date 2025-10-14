Најмање 14 погинулих приликом урушавања рудника

Извор:
14.10.2025
Најмање 14 људи погинуло је након што се урушио рудник злата на југу Венецуеле усљед обилних киша, изјавили су званичници хитних служби.
Тимови Националног система за управљање ризиком рекли су да је спасавање у току, а да су тијела пронађена у три одвојена окна.
Прва фаза радова је испумпавање да би се смањио ниви воде, а затим процјена напора спасавања, објавиле су хитне службе на друштвеним мрежама.
