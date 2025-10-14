Logo

Најмање 14 погинулих приликом урушавања рудника

Извор:

СРНА

14.10.2025

07:44

Коментари:

0
Најмање 14 погинулих приликом урушавања рудника

Најмање 14 људи погинуло је након што се урушио рудник злата на југу Венецуеле усљед обилних киша, изјавили су званичници хитних служби.

Тимови Националног система за управљање ризиком рекли су да је спасавање у току, а да су тијела пронађена у три одвојена окна.

Илу-бебе-280925

Друштво

Српска богатија за 27 беба

Прва фаза радова је испумпавање да би се смањио ниви воде, а затим процјена напора спасавања, објавиле су хитне службе на друштвеним мрежама.

Подијели:

Тагови:

Venecuela

rudnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

БиХ

Наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

2 ч

0
Мајка открила детаље свирепог злочина: Тројица су га држала док га је убица убадао ножем

Хроника

Мајка открила детаље свирепог злочина: Тројица су га држала док га је убица убадао ножем

2 ч

0
Хороскоп за 14. октобар: Ево кога очекује финансијски напредак

Занимљивости

Хороскоп за 14. октобар: Ево кога очекује финансијски напредак

2 ч

0
Боки 13 осуђен на пет година затвора

Сцена

Боки 13 осуђен на пет година затвора

2 ч

0

Више из рубрике

Експлозија у Италији, погинула три карабињера

Свијет

Експлозија у Италији, погинула три карабињера

2 ч

0
Премијер: Вријеме је да Шкотска постане независна

Свијет

Премијер: Вријеме је да Шкотска постане независна

11 ч

0
Протести и немири: Предсједник Мадагаскара напустио земљу

Свијет

Протести и немири: Предсједник Мадагаскара напустио земљу

11 ч

0
Трамп: Орбан је сјајан лидер

Свијет

Трамп: Орбан је сјајан лидер

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

51

Врховни суд поништио одлуку: Депот наставља са радом

09

50

Трамп у Египту: Орбан је фантастичан, сто одсто га подржавамо (ВИДЕО)

09

47

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

09

39

Цијене злата пробила још једну границу

09

38

У првом плану: Срђа Трифковић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner