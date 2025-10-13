Трамп: Орбан је сјајан лидер

13.10.2025
21:52
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп похвалио је мађарског премијера Виктора Орбана као фантастичног и сјајног лидера.
"Знам да се многи људи не слажу са мном, али моја процјена је најбитнија. Подржао сам Орбана на посљедњим изборима", рекао је Трамп.
Орбан је био међу више свјетских лидера који су у Шарм ел Шеику присуствовали церемонији потписивања мировног споразума за Газу.
Осим Трампа, документе су потписали египатски предсједник Абдел Фатах Сиси, турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган и катарски премијер шеик Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани.
