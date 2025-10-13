Макрон "не жели" из фотеље

Извор:
Агенције
13.10.2025
21:06
Коментари:0
Француски предсједник Емануел Макрон оптужио је опозиционе политичке странке у Француској за подстицање нестабилности у земљи и одбацио њихове позиве да поднесе оставку.
"Многи од оних који су подстицали подјеле и спекулације нису дорасли тренутку“, рекао је Макрон по доласку на самит у Египту.
Он тврди да су опозиционе политичке снаге "искључиво одговорне за хаос у Француској, након што су подстакле дестабилизацију премијера Себастијана Лекорнуа.
Макрон је одбио да спекулише о могућем распуштању парламента и ванредним изборима уколико падне и најновија влада.
"Ја се овдје не кладим, желим да држава крене напријед", рекао је Макрон.
Лекорну је одржао први састанак нове француске Владе, коју чине чврсте присталице из Макронове центристичке групације, као и неколико виших државних службеника и представника цивилног друштва.
Међу новим члановима Владе је Жан-Пјер Фаранду, који је био на челу државне жељезнице, а сада је министар рада, пише "Гардијан".
Ово је друга влада на челу са Лекорнуом за седам дана. Прва је пала након 14 сати и Лекорну је поднио оставку.
Након тога Макрон је поново именовао Лекорнуа за мандатара који је саставио нову владу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму