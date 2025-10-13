Logo

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

13.10.2025

21:43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази
Фото: Tanjug

Европска радиодифузна унија (ЕБУ) саопштила је данас да је отказано гласање организатора такмичења за пјесму Евровизије, које је било заказано за новембар, о учешћу Израела на том такмичењу, након постигнутог примирја у Гази између Израела и палестинског милитантног покрета Хамас.

Аустријски национални емитер ОРФ, који ће бити домаћин такмичења 2026. године, навео је у саопштењу за Ројтерс да поздравља одлуку ЕБУ.

Евровизија

Сцена

Аустрија пријети повлачењем са Евровизије

Аустрија је раније апеловала на земље учеснице такмичења да не бојкотују Евровизију, која би сљедеће године требало да се одржи у Бечу, због учешћа Израела и његовог сукоба у Гази.

ЕБУ није појаснио да ли ће се гласање о учешћу израелског емитера Кан на Евровизији ипак одржати, наводећи да ће додатни детаљи о сједници бити подијељени са члановима ЕБУ у наредним недјељама.

