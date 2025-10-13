Logo

Додик: Трамп је одржао историјски говор, мир је могућ када постоји поштовање

Извор:

АТВ

13.10.2025

21:18

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Данашње потписивање мира у Гази није само историјски догађај - то је потврда да се снага лидерства мјери спремношћу да се поштује суверенитет других народа, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Мир је могућ када постоји поштовање. Предсједник Доналд Трамп данас је у Кнесету одржао још један историјски говор на Блиском истоку, након што је у претходној посјети поручио да се Америка неће мијешати у то како ће државе бити уређене.То је порука која остаје темељ његове политике и доказ визије која доноси мир тамо гдjе су други доносили сукобе. У тој реченици треба тражити наду за свијет и основ његовог успјеха у доношењу мира, рекао је Додик.

Он каже да је Трамп показао да истински лидери не мијењају свијет бомбама, већ храброшћу да разумију друге.

А тај свијет је данас био поносан слушајући говор предсједника Трампа.Он не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе. И зато његова политика доноси оно што другима није успјело - мир.Такав приступ враћа политику дијалогу, а не сили. Враћа повјерење народима, а не бирократијама, рекао је Додик и додао:

"За нас овдjе та порука значи само једно - мир и стабилност могу постојати само тамо гдjе се поштују народи и њихова воља. А воља српског народа је јасна: Слободна и снажна Република Српска, у миру са свима, али подређена никоме."

