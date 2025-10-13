Минић: Обећање извршено - почела адаптација најдуже улице у Шамцу

Извор:
АТВ
13.10.2025
19:37
Предсједник Владе епублике Српске Саво Минић рекао је да је у Шамцу почела адаптација најдуже улице, што је недавно обећао током посјете овој општини.
''Као резултат обећања приликом недавне посјете, у Шамцу су почели радови на адаптацији најдуже улице која је у надлежности Путева Српске. За овај пројекат из буџета је издвојено више од 600.000 КМ'', написао је Минић на Иксу.
Премијер Српске боравио је 22. септембра у посјети Шамац, гдје је разговарао са начелником општине Ђорђом Милићевићем.
Као резултат обећања, приликом недавне посјете, у Шамцу су почели радови на адаптацији најдуже улице у овом граду која је у надлежности Путева Српске. За овај пројекат из буџета је издвојено више од 600.000 марака. pic.twitter.com/XGx5L3qvxb— Саво Минић (@minic_savo) October 13, 2025
