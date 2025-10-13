Logo

Минић: Обећање извршено - почела адаптација најдуже улице у Шамцу

АТВ

13.10.2025

19:37

Минић: Обећање извршено - почела адаптација најдуже улице у Шамцу
Предсједник Владе епублике Српске Саво Минић рекао је да је у Шамцу почела адаптација најдуже улице, што је недавно обећао током посјете овој општини.

''Као резултат обећања приликом недавне посјете, у Шамцу су почели радови на адаптацији најдуже улице која је у надлежности Путева Српске. За овај пројекат из буџета је издвојено више од 600.000 КМ'', написао је Минић на Иксу.

Премијер Српске боравио је 22. септембра у посјети Шамац, гдје је разговарао са начелником општине Ђорђом Милићевићем.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Жене стуб друштва, увијек ће имати подршку Владе Републике Српске

Милићевић је тада рекао да је од премијера Минића добио обећање да ће бити ријешена кључна питања у овој локалној заједници, међу којима је и адаптација Улице цара Душана која је дио регионалног пута.

Саво Минић

Šamac

