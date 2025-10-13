Ковачевић: Потврђено партнерство са ХДЗ-ом БиХ до, али и након избора 2026. године

Извор:
13.10.2025
Јако конструктиван састанак и потврђено партнерство СНСД-а са ХДЗ-ом БиХ до, али и послије избора 2026. године, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"СНСД није кочничар ЕУ пута, али инсистира на видљивости Српске", написао је Ковачевић на "Иксу".
Он је нагласио да је равноправност три конститутивна народа уставна обавеза и да Хрвати морају имати право да изаберу свог представника.
