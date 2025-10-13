Logo

Ковачевић: Потврђено партнерство са ХДЗ-ом БиХ до, али и након избора 2026. године

АТВ

13.10.2025

19:11

Јако конструктиван састанак и потврђено партнерство СНСД-а са ХДЗ-ом БиХ до, али и послије избора 2026. године, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"СНСД није кочничар ЕУ пута, али инсистира на видљивости Српске", написао је Ковачевић на "Иксу".

Он је нагласио да је равноправност три конститутивна народа уставна обавеза и да Хрвати морају имати право да изаберу свог представника.

СНСД

Радован Ковачевић

