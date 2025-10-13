Logo

У припреми колективни уговор за локалне заједнице

АТВ

13.10.2025

19:21

У Републици Српској у припреми је посебан колективни уговор за запослене у управи и локалним заједницама.

Очекује се да овај документ уведе више реда у систем, јасно дефинише права радника и обавезе послодаваца, те омогући прецизније планирање расхода у јавном сектору.

"На основу њега ће јединице локалне самоуправе моћи јасно и прецизно да утврде колико новца је неопходно за бруто расходе запослених у тим локалним заједницама свакако ће доћи до повећања плата од 01.01.2026. и да ћемо овај процес завршити брзо и ефикасно кроз један квалитетан социјални дијалог", рекао је Божо Марић, предсједник синдиката управе Републике Српске.

Да је доношење уговора законска, али и суштинска обавеза, потврђују и у ресорном министарству, наглашавајући да се управо кроз социјални дијалог одређују висина накнада и помоћ запосленима.

"Посебан колективни уговор треба за запослене у органима јединице локалне самоуправе на крају крајева то је обавеза која је прописана законом о платама за запослене у органима јединице локалне самоуправе, јер управо законом су предвиђене одређене помоћи и накнаде према запосленима а чији износи се свакако требају договорити и уговорити кроз ово колективно преговарање", каже Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе Републике Српске.

Из владе поручују да је дијалог кључ успјешног договора и да ће подржати свако рјешење које буде резултат договора синдиката и послодаваца.

"Подржавам све што договоре синдикати што договоре сви они који су наши социјални партнери", Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Колективни уговор, кажу надлежни, требало би да постане темељ стабилнијег и праведнијег система плата у јавном сектору, али и сигнал да социјални дијалог може донијети конкретне резултате.

Република Српска

