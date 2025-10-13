"Пресипање из шупљег у празно": Дуел није много пружио

Извор:
АТВ
13.10.2025
19:45
Коментари:2
Пресипање из шупљег у празно – то су нам приредили Бранко Блануша и Лука Петровић. Многи кажу, непотребан дуел. Ни од једног, ни од другог се није много чуло ни добило.
СДС-у је користило, да под параваном стручњака, заправо представе свог кандидата. Само што су заборавили да је кандидат за предсједника Републике Српске, а не директора јавног предузећа. Првом човјеку ЕРС-а је користило да упозна јавност са проблемима тог предузећа и покуша да оправда губитке. Општи утисак је: млак наступ, није вриједно гледања, слабо представљање и недостатак медијског тренинга. Оно што је најважније, а како и доликује, титула је ишла испред свега.
„Мала исправка, проф. др Бранко Блануша“, рекао је Бранко Блануша, предсједник одбора за енергетику у СДС-У и кандидат за предсједника Републике Српске.
Блануша: „Лука је већ девет година в.д. и на неки начин у цијелом електро – енергетском сектору имамо то в.д. стање.“
„Ја сам дошао на ову позицију 22. новембра 2018. године, значи нема још седам година, али ево говорим само да требамо бити пажљиви“, рекао је Лука Петровић, генерални директор „Електропривреде Републике Српске".
Блануша: "РиТе Угљевик имају нешто преко 2.000 запослених, с друге стране РиТЕ Станари имају 800-850 запослених. Немогуће је да буде за термоелектране исте снаге два и по пута већи број запослених.“
Петровић: "Ви сте рекли да је број запослених 600-700, то није тачно одмах да Вам кажем, зато што они држе посебно одвојену радну јединицу рудник Станари, а посебно радну јединицу термоелектрана. Код нас је то заједно.“
Петровић: "А морам ја то исправити. Најгоре је што је паушално. Опростите професоре."
Блануша: "Лука, није паушално. ЕРС је дозволила да својом неактивношћу и дјеловањем да та РиТе Угљевик дође у ту ситуацију каква јесте."
Петровић: "Професоре, морате ући у дубину, ја, мислим, извињавам се, испаде да сам ја професор, а Ви студент.“
Оно што смо гледали, није дуел, већ емисија у којој се разговарало о стању у ЕРС-у. За већину гледалаца, који не прате енергетски сектор, много тога је остало нејасно. Стручњаци за комуникацију сматрају да опозициони кандидат није смио себи да дозволи да иде у емисију са директором који је направио огромне губитке. Требало је да иде на другу адресу.
„Кандидат за предсједника може да разговара са предсједником Владе или са својим политичким супарником, да га пита зашто држите још увијек таквог човјека на функцији. Дакле, оно није био дуел, оно је била сасвим нормална емисија о стању у електро-енергетском сектору и нисмо чули никакве, односно нисмо успјели да видимо кандидата опозиције да је наметнуо своје мишљење“, рекла је Марија Милић, савјетник за комуникацију и дугогодишњи новинар.
Ако су овакве емисије „дуели“, можемо размишљати о још једном... На примјер - који ће професор уставног права сјести преко пута Синише Карана, па да се и он као кандидат за предсједника Српске представи?
