Аустрија пријети повлачењем са Евровизије

09.10.2025

11:21

Фото: Tanjug

Такмичење за Пјесму Евровизије 2026, планирано да се одржи у Бечу, суочава се са озбиљном кризом након што су је Аустрија запријетила повлачењем ако се Израел избаци из овог шоуа.

Према писању аустријских медија, укључујући портал ОЕ24, канцелар Кристијан Штокер и заменик министра Александер Прел упутили су званичне захтјеве аустријској јавној радиотелевизији ОРФ и граду Бечу да одустану од домаћинства Евровизије - уколико Европска радиодифузна унија (ЕБУ) одлучи да Израел не може учествовати.

Политички врх Аустрије оцјењује да би таква одлука представљала "нечувен пресједан", наглашавајући да Аустрија „не може бити земља која забрањује учешће јеврејској умјетници на свом тлу“. Аналитичари додају да овај став има и снажну историјску тежину, имајући у виду аустријску одговорност према Израелу након Другог светског рата.

свемир-290925

Наука и технологија

Физичари предвиђају крај свемира: "Могао би се догодити обрнути Велики прасак"

Поред политичког, случај има и озбиљан финансијски аспект. ОРФ је, као домаћин, већ потписао уговор о организацији такмичења 2026. године, након што је Аустрија побједила на овогодишњој Евровизији. Евентуално повлачење из организације могло би Аустрију коштати и до 40 милиона евра.

Генерални директор ОРФ-а, Роланд Вајсманн,обавијестио је владу да ће, у случају одустајања, бити неопходна финансијска помоћ државе. ОРФ, како наводи, може самостално да покрије највише 26 милиона евра од укупне казне.

Аустрија, међутим, није усамљена у овом ставу. Њемачки канцелар Фридрих Мерц такође је изјавио да Њемачка неће учествовати на Евровизији 2026 уколико Израел буде искључен из такмичења.

Одлуку о учешћу Израела Европска радиодифузна унија очекује да донесе током новембра.

