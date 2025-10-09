Logo

Ухапшен мушкарац који је крао хуманитарну помоћ

Извор:

Аваз

09.10.2025

11:13

Ухапшен мушкарац који је крао хуманитарну помоћ
Фото: Facebook / Printscreen / Udruženje Pomozi.ba

Министар унутрашњих послова Кантона Сарајево Адмир Катица саопштио је да је ухапшен мушкарац који је украо хуманитарну помоћ у дворишту зграде организације Помози.ба.

Хуманитарна организација Помози.ба објавила је прије два дана видеоснимак на којем се може вид‌јети како одређена група људи краде ствари које грађани донирају за угрожено становништво.

Катица је навео да су Управа полиције МУП-а КС и полицијски службеници ПУ Ново Сарајево 7. октобра у 11:30 сати ухапсили мушкарца иницијала М.А., рођен 1989. године у Сарајеву, гд‌је је и настањен, због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело крађа, а на штету правног лица Помози.ба.

- Извршеним претресом просторија које именовани користи на подручју општине Нови Град, пронађени су и одузети отуђени предмети. Код њега су нађени сталак за пресвлачење беба, д‌јечија хранилица и од‌јевни предмети – навео је Катица.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а осумњичени је предат у просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево гд‌је је над њим извршена криминалистичка обрада.

По комплетирању предмета, сачињен је извјештај о почињеном кривичном д‌јелу и већ је достављен тужилаштву.

- Иако посљедњих година статистички биљежимо смањење кривичних д‌јела у области против имовине за чак 45 одсто (мање крађа, разбојништава итд), нажалост, овакви случајеви посебно узнемире јавност јер се ради о отуђивању ствари намијењених најугроженијим категоријама становништва. И мени лично овај случај је изазвао горак окус, али ми је драго што је наша полиција брзо реаговала и идентификовала починиоца. Полиција ће увијек д‌јеловати у оваквим и сличним случајевима и неће дозволити да овакви преступници измакну правди - закључио је Катица.

