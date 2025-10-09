Данас исплата септембарских пензија

Извор:
У Републици Српској данас почиње исплата септембарских пензија.
Из Министарства финансија Републике Српске су саопштили да ће бити исплаћене пензије у укупном износу 167.000.000 КМ.
Влада Републике Српске у јануару је извршила редовно усклађивање пензија у складу са процентом раста просјечне плате и цијена на мало, а крајем августа су се стекли услови за ванредно повећање па су од августовске исплате пензије увећане за три одсто.
Надлежна министарства и Влада Републике Српске наставиће да раде на побољшању материјалног положаја пензионера, поручили су из Министарства финансија.
