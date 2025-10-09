Logo

Данас исплата септембарских пензија

Извор:

СРНА

09.10.2025

07:36

Данас исплата септембарских пензија
Фото: Pexels

У Републици Српској данас почиње исплата септембарских пензија.

Из Министарства финансија Републике Српске су саопштили да ће бити исплаћене пензије у укупном износу 167.000.000 КМ.

новац-02102025

Друштво

Више најнижа старосна пензија неће бити иста за све

Влада Републике Српске у јануару је извршила редовно усклађивање пензија у складу са процентом раста просјечне плате и цијена на мало, а крајем августа су се стекли услови за ванредно повећање па су од августовске исплате пензије увећане за три одсто.

Старац-пензионер-пензионери

Друштво

Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година

Надлежна министарства и Влада Републике Српске наставиће да раде на побољшању материјалног положаја пензионера, поручили су из Министарства финансија.

Беба новорођенче

Друштво

Српска богатија за 18 беба

48 мин

0
Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

Друштво

Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

1 ч

0
Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово

Друштво

Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово

10 ч

0
Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

Друштво

Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

12 ч

0
