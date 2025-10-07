Logo

Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година

07.10.2025

13:35

Коментари:

0
Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Старосна граница за пензионисање у Њемачкој мораће да се повећа са садашњих 67 на 70 година, рекао је лидер посланичке групе ЦДУ/ЦСУ Јенс Шпан.

Гостујући у емисији ''Мајшбергер“ на јавном сервису АРД, Шпан је рекао да ће тренутни систем пензионисања са 67 година бити у потпуности уведен до 2030/31. године, али да се ту неће зауставити, јер, како је навео, са дужим животним вијеком становништва мора се продужити и радни вијек.

''Ако желимо да сачувамо обим социјалних давања, а да не оптеретимо будуће генерације, мораћемо дуже да радимо“, додао је.

Пензионер-03102025

Република Српска

Добровољни пензијски фондови сигуран пут до штедње

Шпан је напоменуо да ће се током тридесетих година старосна граница за пензионисање постепено повећавати, прво из године у годину, а затим из мјесеца у мјесец, преноси Велт.

Навео је да сада није прави тренутак за политичку дискусију о конкретним променама, али је истакао да јавност ''мора да чује истину о одрживости система“.

Шпанова изјава долази непосредно након што је савјет економских стручњака, који је формирала министарка привреде Катарина Рајхе (ЦДУ), предложио везивање старосне границе за пензионисање за доживотни вијек, укидање пензионисања са 63 године и поновно увођење такозваних фактора одрживости у пензиони систем.

marke novac KM

Друштво

Ко у БиХ има право на разлику пензије?

У Њемачкој се од 2012. године старосна граница за пензионисање постепено повећава са 65 на 67 година и биће у потпуности достигнута 2031. године.

Пријевремено пензионисање са смањеним приходима је могуће, док се посебни услови примјењују на дугорочно осигурана лица и особе са инвалидитетом, преноси Н1.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

starosna granica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

крађе возила

Свијет

Разбијена ауто мафија осумњичена за крађе 100 луксузних хибрида!

59 мин

0
Јака експлозија у стану: Пентрит "дигао" у ваздух познатог манекена

Хроника

Јака експлозија у стану: Пентрит "дигао" у ваздух познатог манекена

1 ч

0
Спасојевићи из Бањалуке у пожару остали без свега: Спасио их дјечак (5)

Бања Лука

Спасојевићи из Бањалуке у пожару остали без свега: Спасио их дјечак (5)

1 ч

0
Вукомановић се бори за шампионски појас

Остали спортови

Вукомановић се бори за шампионски појас

1 ч

0

Више из рубрике

На УНИБЛ организован пријем за пензионисане наставнике

Друштво

На УНИБЛ организован пријем за пензионисане наставнике

1 ч

0
Младић је објаснио зашто се Балканци боље слажу у свијету и изазвао праву буру: "Тужно, али истинито"

Друштво

Младић је објаснио зашто се Балканци боље слажу у свијету и изазвао праву буру: "Тужно, али истинито"

3 ч

0
Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

Друштво

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

4 ч

0
Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Друштво

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

14

23

Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

14

14

"Градоначелник да достави оснивачке акте како би градски базен постао јавна установа"

14

04

Пјесме за сва времена: У част Халида Бешлића, присјећамо се његових највећих хитова

13

52

Велика каријера Халида Бешлића: Од скромног дјечака до једног од највећих музичких звијезда

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner