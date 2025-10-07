Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година

07.10.2025
Старосна граница за пензионисање у Њемачкој мораће да се повећа са садашњих 67 на 70 година, рекао је лидер посланичке групе ЦДУ/ЦСУ Јенс Шпан.
Гостујући у емисији ''Мајшбергер“ на јавном сервису АРД, Шпан је рекао да ће тренутни систем пензионисања са 67 година бити у потпуности уведен до 2030/31. године, али да се ту неће зауставити, јер, како је навео, са дужим животним вијеком становништва мора се продужити и радни вијек.
''Ако желимо да сачувамо обим социјалних давања, а да не оптеретимо будуће генерације, мораћемо дуже да радимо“, додао је.
Шпан је напоменуо да ће се током тридесетих година старосна граница за пензионисање постепено повећавати, прво из године у годину, а затим из мјесеца у мјесец, преноси Велт.
Навео је да сада није прави тренутак за политичку дискусију о конкретним променама, али је истакао да јавност ''мора да чује истину о одрживости система“.
Шпанова изјава долази непосредно након што је савјет економских стручњака, који је формирала министарка привреде Катарина Рајхе (ЦДУ), предложио везивање старосне границе за пензионисање за доживотни вијек, укидање пензионисања са 63 године и поновно увођење такозваних фактора одрживости у пензиони систем.
У Њемачкој се од 2012. године старосна граница за пензионисање постепено повећава са 65 на 67 година и биће у потпуности достигнута 2031. године.
Пријевремено пензионисање са смањеним приходима је могуће, док се посебни услови примјењују на дугорочно осигурана лица и особе са инвалидитетом, преноси Н1.
