Младић је објаснио зашто се Балканци боље слажу у свијету и изазвао праву буру: "Тужно, али истинито"

Он је гостовао уCultue Podcastu, изазвавши велико интересовање корисника и лавину коментара.

"Нешто се догоди..."

”Мислим да су Балканци по том питању сјајни. Кад су у својим земљама, стално је оно: 'Људи, ........' Али кад макнеш Балканце и све их ставиш у Аустрију - једног из сваке државе - можеш их поставити за исти сто и постаће најбољи пријатељи”, почео је млади комичар.

“То је истина”, сложио се водитељ, а Тамас је наставио: “Одмах је оно: 'Хеј, ти си с Балкана, ајмо направити балканску забаву, Југо, хеј! И сви се сложе. Али кад их вратиш назад, одједном буде у стилу: 'Тај ...... Хрват'.

Водитељ је упитао: “Нешто се догоди кад пређу границу, јел' да?”, а комичар је одговорио:

“Да - срећа и високе плате. И онда кажу: 'Заправо ми уопште не смета та стара Југо прича. Сви зарађујемо знатно више од минималца у Аустрији'. Па кажу: 'Људи, хоћемо касније на пиво и суши? Сад смо сви добри’”.

Већина исто мисли

Снимак подкаста је брзо постао виралан и заинтересовао кориснике из нашег региона, уз бројне коментаре. Већина се сложила да комичар говори истину, преноси Индекс.

“Тужно, али истинито”, написала је једна особа, а друга се надовезала: “Што си даље од родног краја, све су ти драже сличности”.

Трећа је додала: “Када одеш сам напоље, више немаш никаквог контакта и немаш се с ким повезати. Да, увијек можеш назвати некога преко мобилног, али то не даје задовољство које добијаш у разговору уживо. Због тога смо сви добри када се нађемо у иностранству - једноставно нам је драго видјети некога ко говори наш језик, некога ко познаје нашу културу и може се поистоветити с нама. Небитно да ли је из Словеније, Хрватске, Србије или Босне, имамо превише тога заједничког”.