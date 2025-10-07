Logo

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

Извор:

Б92

07.10.2025

10:03

Нобелов комитет за медицину није успио да ступи у контакт са једним од овогодишњих добитника, америчким имунологом Фредом Рамсделом, који је у тренутку објаве био недоступан, планинарећи у Ајдаху.

Рамсдел је заједно са Мери Брунков из Сијетла и Шимоном Сакагучијем са Универзитета у Осаки награђен Нобеловом наградом за медицину за 2025. годину за открића у вези са функционисањем имуног система, посебно регулаторних Т-ћелија које спречавају организам да напада сопствена ткива, пише Гардијан.

"Покушавам да га контактирам, али мислим да је на планинарењу у забаченом дијелу Ајдаха", рекао је његов колега и пријатељ Џефри Блустоун. Нобелов комитет је имао потешкоћа и у успостављању контакта са Брунков, јер су обоје са западне обале САД, девет сати иза Стокхолма, али њу су успјели касније да контактирају.

Друштво

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

Генерални секретар Нобеловог комитета Томас Перлман рекао је да су покушаји да се Рамсдел обавијести о награди и даље у току. Рамсдел (64), виши саветник у компанији "Сонома Биотерапеутик", и Брунков (63), виши истраживач у Институту за системску биологију у Сијетлу, заједно су 2001. године идентификовали кључни механизам који регулише имунолошку толеранцију, надовезујући се на откриће Сакагучија из 1995. године.

"Њихова открића поставила су темеље за ново поље истраживања и подстакла развој нових третмана, укључујући лијечење рака и аутоимуних болести", наведено је у саопштењу.

Наука и технологија

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

Добитници ће подијелити награду у износу од око 1,2 милиона долара и добити златну медаљу коју ће уручити шведски краљ Карл XВИ Густаф.

Нобелов комитет и раније је наилазио на сличне ситуације - 2020. године добитници за економију Боб Вилсон и Пол Милгром такође нису одмах одговорили на позиве из Стокхолма.

(б92)

