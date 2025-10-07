Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

Извор:
Б92
07.10.2025
10:03
Коментари:0
Нобелов комитет за медицину није успио да ступи у контакт са једним од овогодишњих добитника, америчким имунологом Фредом Рамсделом, који је у тренутку објаве био недоступан, планинарећи у Ајдаху.
Рамсдел је заједно са Мери Брунков из Сијетла и Шимоном Сакагучијем са Универзитета у Осаки награђен Нобеловом наградом за медицину за 2025. годину за открића у вези са функционисањем имуног система, посебно регулаторних Т-ћелија које спречавају организам да напада сопствена ткива, пише Гардијан.
"Покушавам да га контактирам, али мислим да је на планинарењу у забаченом дијелу Ајдаха", рекао је његов колега и пријатељ Џефри Блустоун. Нобелов комитет је имао потешкоћа и у успостављању контакта са Брунков, јер су обоје са западне обале САД, девет сати иза Стокхолма, али њу су успјели касније да контактирају.
Друштво
Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"
Генерални секретар Нобеловог комитета Томас Перлман рекао је да су покушаји да се Рамсдел обавијести о награди и даље у току. Рамсдел (64), виши саветник у компанији "Сонома Биотерапеутик", и Брунков (63), виши истраживач у Институту за системску биологију у Сијетлу, заједно су 2001. године идентификовали кључни механизам који регулише имунолошку толеранцију, надовезујући се на откриће Сакагучија из 1995. године.
"Њихова открића поставила су темеље за ново поље истраживања и подстакла развој нових третмана, укључујући лијечење рака и аутоимуних болести", наведено је у саопштењу.
Наука и технологија
Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно
Добитници ће подијелити награду у износу од око 1,2 милиона долара и добити златну медаљу коју ће уручити шведски краљ Карл XВИ Густаф.
Нобелов комитет и раније је наилазио на сличне ситуације - 2020. године добитници за економију Боб Вилсон и Пол Милгром такође нису одмах одговорили на позиве из Стокхолма.
(б92)
Наука и технологија
22 мин0
Друштво
26 мин0
Србија
41 мин1
Ауто-мото
35 мин0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму