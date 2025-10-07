Logo

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

Извор:

Телеграф

07.10.2025

09:49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно
Фото: Unsplash

Астероид 2025 ТФ пролетио је изнад Антарктика у 00.47 сати по Гриничу 1. октобра , приближивши се Земљиној површини на око 428 километара. Ово је висина слична оној на којој је Међународна свемирска станица (приближно од 370 до 460 километара), саопштила је Европска свемирска агенција (ЕСА).

Астероид је широк отприлике од 1 до 3 метра и први пут га је уочио Caralina Sky Survey неколико сати након што је прошао поред Земље. Објекти ове величине не представљају значајну опасност. Могу произвести ватрене лопте ако ударе у Земљину атмосферу и могу резултирати откривањем малих метеорита на тлу.

Астрономи из ЕСА-ине Канцеларије за планетарну одбрану посматрали су објекат убрзо након његовог открића, користећи телескоп Лас Цумбрес опсерваторије у Сидинг Спрингу у Аустралији.

Проналажење објекта величине у огромној тами свемира у тренутку када је његова локација још неизвјесна је импресиван подвиг. Ово посматрање помогло је астрономима да одреде горе наведену удаљеност и вријеме блиског приласка са тако високом прецизношћу.

(Телеграф)

