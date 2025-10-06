Logo

Нобелова награда за медицину: Научници поставили темељ за лијечење рака

06.10.2025

12:07

Нобелова награда за медицину: Научници поставили темељ за лијечење рака

Научници Мери Брункоу, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи добитници су Нобелове награде за медицину за њихово истраживање повезано са периферном имуном толеранцијом, саопштио је Нобелов комитет.

У објави се наводи да су њих троје идентификовали чуваре безбједности имуног система, односно регулаторне "те" (Т) ћелије, које спречавају нападе имуних ћелија на сопствени организам, преноси Срна.

"Њихова открића су кључна за разумијевање функционисања имуног система, као и тога зашто се код свих нас не развију озбиљне аутоимуне болести", изјавио је предсједавајући Нобеловом комитету Оле Кемпе.

