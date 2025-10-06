Нобелова награда за медицину: Научници поставили темељ за лијечење рака

06.10.2025
12:07
Коментари:0
Научници Мери Брункоу, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи добитници су Нобелове награде за медицину за њихово истраживање повезано са периферном имуном толеранцијом, саопштио је Нобелов комитет.
У објави се наводи да су њих троје идентификовали чуваре безбједности имуног система, односно регулаторне "те" (Т) ћелије, које спречавају нападе имуних ћелија на сопствени организам, преноси Срна.
"Њихова открића су кључна за разумијевање функционисања имуног система, као и тога зашто се код свих нас не развију озбиљне аутоимуне болести", изјавио је предсједавајући Нобеловом комитету Оле Кемпе.
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму