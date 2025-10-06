Иран: За сада без наставка преговора

Извор:
Иран не планира "у овој фази" да настави преговоре са европским земљама о свом нуклеарном програму упркос повратку санкција, саопштиле су данас иранске дипломате.
"Не разматрамо преговоре у овој фази", рекао је портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багај на конференцији за новинаре.
Он је додао да Иран испитује посљедице повратка санкција које су покренуле Француска, Велика Британија и Њемачка (Е3).
Санкције УН против Ирана поново су ступиле на снагу 28. септембра због непоштовања обавеза те земље у вези са нуклеарним програмом.
Споразум из 2015. године, који су потписали Е3, САД, Кина, Русија и Иран, предвиђао је смањење нуклеарних активности Техерана.
Међутим, амерички предсједник Доналд Трамп је 2018. године током првог мандата, једнострано повукао САД из споразума и поново увео санкције Ирану. Техеран је потом одустао од одређених обавеза, посебно у вези са обогаћивањем уранијума.
Западне земље сумњају да Иран покушава да стекне нуклеарно оружје. Техеран то негира и брани своје право да развија цивилни нуклеарни програм.
