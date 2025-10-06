Logo

Иран: За сада без наставка преговора

Извор:

Б92

06.10.2025

12:06

Коментари:

0
Иран: За сада без наставка преговора

Иран не планира "у овој фази" да настави преговоре са европским земљама о свом нуклеарном програму упркос повратку санкција, саопштиле су данас иранске дипломате.

"Не разматрамо преговоре у овој фази", рекао је портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багај на конференцији за новинаре.

Он је додао да Иран испитује посљедице повратка санкција које су покренуле Француска, Велика Британија и Њемачка (Е3).

Санкције УН против Ирана поново су ступиле на снагу 28. септембра због непоштовања обавеза те земље у вези са нуклеарним програмом.

Споразум из 2015. године, који су потписали Е3, САД, Кина, Русија и Иран, предвиђао је смањење нуклеарних активности Техерана.

Међутим, амерички предсједник Доналд Трамп је 2018. године током првог мандата, једнострано повукао САД из споразума и поново увео санкције Ирану. Техеран је потом одустао од одређених обавеза, посебно у вези са обогаћивањем уранијума.

Западне земље сумњају да Иран покушава да стекне нуклеарно оружје. Техеран то негира и брани своје право да развија цивилни нуклеарни програм.

(б92)

Подијели:

Таг:

Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп ће организовати борбу у Бијелој кући

Свијет

Трамп ће организовати борбу у Бијелој кући

2 ч

0
"Одбројавање је почело": Спрема се опозив Макрона?

Свијет

"Одбројавање је почело": Спрема се опозив Макрона?

3 ч

1
Војска војници парада

Свијет

Бразил нападнут: Хаковани војни системи

3 ч

0
Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

Свијет

Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner