Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

06.10.2025
Када је детектив Ден Џексон 2022. године преузео вођство јединице за неријешена убиства полиције у Остину, у Тексасу, шеф га је позвао на хитан састанак.
Није био у невољи, али је добио јасан задатак: ријешити случај убиства четири тинејџерке у продавници јогурта — злочин који је прије више од три деценије потресао заједницу.
Три године касније, захваљујући напредној ДНК технологији, балистици и упорности, случај је коначно ријешен, пише Си-Ен-Ен (CNN).
„Знао сам у том тренутку... тежину случаја, колико је велик био у том тренутку, и да ће бити са мном до краја живота“, рекао је Џексон у ексклузивном интервјуу. Његова потрага за правдом била је толико неумољива да га ни рањавање на дужности није спријечило у раду, што је приказано и у документарцу ХБО-а ‘Убиства у продавници јогурта’ (The Yogurt Shop Murders).
У понедјељак је као починилац идентификован Роберт Јуџин Брешерс, осумњичени серијски убица повезан с више смрти и силовања широм Сједињених Држава, који је преминуо 1999. године. „Сто одсто сам сигуран да је ово Роберт Јуџин Брешерс“, изјавио је Џексон. Овиме су уједно ослобођена сумње четворица тинејџера који су првобитно били оптужени за злочин, од којих су двојица чак били осуђена на основу признања која су касније повукли.
Џексон је одрастао недалеко од Остина и сјећао се случаја из дјетињства. Убиства су се догодила неколико седмица прије Божића 1991. године. Елиза Томас (17) и Џенифер Харбисон (17) радиле су у продавници „Не могу да вјерујем да је ово јогурт“ (I Can’t Believe It’s Yogurt) када су им се придружиле Џениферина петнаестогодишња сестра Сара и њена тринаестогодишња пријатељица Ејми Ејерс.
Непознати мушкарац ушао је у продавницу, свеzao дјевојке њиховом одјећом и сваку убио пуцњем у главу. Код три жртве пронађени су трагови сексуалног напада, али готово сви физички докази уништени су јер је зграда након злочина запаљена. Полиција је имала врло мало трагова, а ДНК форензика тек је била у повоју.
Тек 2008. године из брисева је развијен непознати мушки Y-STR ДНК профил, али технологија тада није могла дати одговоре. Профил је поново тестиран 2018. напреднијом технологијом, али и даље без резултата.
Када је Џексон преузео случај, знао је да мора чекати даљи напредак науке. У августу 2023. године био је рањен на дужности, али се, чим му је здравствено стање дозволило, вратио раду на случају.
Крајем јуна ове године, Џексон је одлучио поново тестирати чауру метка калибра .380 пронађену на мјесту злочина. Иако су жртве убијене метком калибра .22, Ејми је једина била упуцана и из оружја калибра .380.
Чаура је послата у Националну интегрисану балистичку информациону мрежу (НИБИН). У року од неколико сати, 2. јула, стигао је позив. „Сједио сам на плажи“, присјетио се Џексон. „Он каже: ‘Имаш ли пиће у руци?’ Ја кажем: ‘Имам.’ Он каже: ‘Добро... Требаће ти.’ И онда каже: ‘Имамо погодак.’“
Чаура је имала исте ознаке као и оружје кориштено у неријешеном убиству у Кентакију 1998. године. У августу, након што је Џексон проширио потрагу за сличним Y-STR ДНК профилима, лабораторија у Јужној Каролини потврдила је подударање с ДНК из ријешеног случаја убиства и силовања из 1990. године. Џексон је затим претражио тај случај на интернету и пронашао име — Роберт Брешерс.
Брешерсова криминална прошлост сеже најмање до 1985. године. Користио је бројна лажна имена, а у једном је тренутку чак објавио и сопствену осмртницу како би заварао траг.
Годинама након његове смрти — починио је самоубиство 1999. током полицијског окршаја — истражитељи су га ДНК и балистичким доказима повезали с бројним злочинима у Тенесију, Мисурију и Јужној Каролини.
Џексон је открио да је Брешерс заустављен 48 сати након убистава у Остину, на граници Тексаса и Новог Мексика. Возио је украдени аутомобил и код себе имао пиштољ калибра .380 — исти модел којим је убијена Ејми. Балистичка анализа потврдила је да је то исто оружје кориштено у Остину, касније у Кентакију, те на крају приликом његовог самоубиства.
Посљедњи корак био је ризичан: Џексон је 15. септембра послао на тестирање узорке ДНК пронађене испод Ејминих ноктију, знајући да ће се материјал потрошити. Резултат је био подударање с Брешерсовим ДНК профилом. Статистика је показала да је вјероватноћа 2,5 милиона према 1 да је управо његова ДНК била испод ноктију жртве.
Шон Ејерс, брат убијене Ејми, и његова супруга Енџи годинама су пратили случај. Похвалили су Џексонову преданост. „Осим што је добар детектив, он је и добра особа... Ту све почиње“, рекао је Шон. Вијест о рјешењу случаја примили су док су били на коњичком такмичењу, што је за њих имало посебну симболику јер је Ејми обожавала коње.
На конференцији за новинаре, Ејмин отац Боб уручио је детективу Џексону значку с натписом „Нећемо заборавити“, коју су породице направиле недуго након убистава. Доказано је да се Ејми борила против нападача, што је на крају и довело до рјешења случаја.
„Сада имамо доказ“, рекао је њен брат. „Посљедње што је учинила на овом свијету било је да се бори.“
На питање шта би поручио Ејми, детектив Џексон је застао. „Жао ми је што је требало 34 године да се ово сазна за тебе и твоје родитеље, али свака ти част, дјевојко, што си га изгребала до бола. То је сјајно што си то урадила, јер нас је то довело до овога гдје смо данас.“
