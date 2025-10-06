Медведев оштро поручио: "Дрхтаће као стадо које воде на клање"

06.10.2025
10:50
Коментари:0
Замјеник предсједника руског Савета за безбједност Дмитриј Медведев, коментаришући атмосферу панике поводом појаве дронова у Европи, изјавио је данас да ће Европљани можда схватити шта је рат када "непосредно осјете ратну опасност".
Руски званичник је такође коментарисао постојеће теорије о томе чији би могли да буду дронови примијећени у Европи, пренијела је агенција РИА Новости.
"Главно је да Европљани уских схватања непосредно искусе опасност рата. Онда ће се уплашити и дрхтати као стадо које воде на клање", написао је Медведев на свом Телеграм каналу.
Он је додао да ће Европљани тада можда схватити шта је рат, и "откинути главе својим лудацима као што су Мерц и Макрон који зарађују новац и политичке поене на крвопролићу".
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму