Фијаско у најави: Лекорни преко ноћи саставио владу, именовао 18 министара

Премијер Француске Себастијан Лекорни именовао 18 министара нове владе, а међу њима је и блиски савезник француског предсједника Емануела Макрона Ролан Лескир, који је именован за новог министра финансија Француске, док је некадашњи министар финансија Бруно Ле Мер постављен на функцију министра одбране, пренио је "Фигаро".
Лекорни је саопштио да ће Жан-Ноел Баро наставити да обавља функцију министра спољних послова, као и да ће Бруно Ретајо остати министар унутрашњих послова у новој влади.
Жерал Дарманен наставиће да обавља функцију министра правде у новој влади Француске.
Рашида Дати наставиће да обавља функцију министарке културе, док ће нова министарка образовања и научних истраживања бити Елизабет Борн, а министар прекоморских територија остаје Мануел Валс.
У новој француској влади Катрин Вортен биће министарка рада, здравља, солидарности и породице, Ерик Верт министар за регионално планирање и становање, Ани Женевар министарка пољопривреде, Амели де Моншален министарка јавних рачуна, а Филип Табаро министар саобраћаја преноси Танјуг.
Поред тога, Наима Мучу обављаће функцију министарке дигиталних технологија и државне службе, Марина Ферари министарке спорта, Аурора Берге министарке за равноправност жена и мушкараца, Ање Паније-Рунаше министарке еколошке транзиције, а Матје Лефевр министра за односе са парламентом.
Лекорни је рекао да ће министри "морати да пронађу компромисе са опозицијом" како би усвојили буџет прије краја године и обећао да се неће позивати на контроверзни члан 49.3 Устава, који дозвољава влади да спроводи закон кроз парламент без гласања.
Лидерка конзервативне странке Национални окупљање Марин Ле Пен нови Лекорнијев кабинет је назвала "жалосним", док га је Жан-Лик Меланшон, оснивач љевичарске странке Непокорена Француска, описао као "поворку повратника".
Неколико љевичарских странака већ је запријетило да ће сљедеће недјеље поднијети предлог за изгласавање неповјерења Лекорнуу.
Француски предсједник Емануел Макрон дао је премијеру Себастијану Лекорнију рок да до синоћ формира владу, навео је раније неименовани званичник партије Ренесанса.
Макрон је затражио од премијера да изабере компактан тим састављен од 25 или 26 министара и државних секретара, који би били "чврсто политички укорењени у регионима и способни да разговарају са љевицом".
Очекује се да преостали министри буду именовани у наредним данима.
Лекорни је прошлог мјесеца постао пети премијер предсједника Француске Емануела Макрона у посљедње двије године, након што је парламент сменио Франсоа Бајруа због његових планова да наредне године спроведе буџетско смањење од 44 милијарде евра.
