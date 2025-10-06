Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53

Извор:
06.10.2025
Број погинулих у урушавању школске зграде у индонезијској провинцији Источна Јава порастао је на 53, саопштила су у понедјељак званичници спасилачких служби, јавља Анадолија.
Док потрага за заробљеним жртвама и даље траје, спасиоци су у недјељу навече извукли још осам тијела испод рушевина комплекса исламске интернатске школе Ал Козинy у регенцији Сидоарјо, изјавио је Нананг Сигит, шеф Уреда за потрагу и спашавање Источне Јаве.
Укупно је пронађено 157 особа, међу којима 104 преживјеле и 53 погинуле.
Спасиоци, уз подршку тешке механизације и електричне опреме, сада се фокусирају на сјеверну страну локације, у подручјима која нису повезана с главном зградом.
Зграда се урушила 29. септембра, заробивши стотине људи испод рушевина.
