Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53

Извор:

Анадолија

06.10.2025

08:31

Коментари:

0
Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53
Фото: Anadolu/Suryanto Suryanto

Број погинулих у урушавању школске зграде у индонезијској провинцији Источна Јава порастао је на 53, саопштила су у понедјељак званичници спасилачких служби, јавља Анадолија.

Док потрага за заробљеним жртвама и даље траје, спасиоци су у недјељу навече извукли још осам тијела испод рушевина комплекса исламске интернатске школе Ал Козинy у регенцији Сидоарјо, изјавио је Нананг Сигит, шеф Уреда за потрагу и спашавање Источне Јаве.

Укупно је пронађено 157 особа, међу којима 104 преживјеле и 53 погинуле.

Спасиоци, уз подршку тешке механизације и електричне опреме, сада се фокусирају на сјеверну страну локације, у подручјима која нису повезана с главном зградом.

Зграда се урушила 29. септембра, заробивши стотине људи испод рушевина.

Indonezija

Школа

Urušavanje

pogibija

Коментари (0)
