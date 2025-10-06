Logo

Пуцач из Сиднеја испалио 50 хитаца

06.10.2025

08:15

Фото: Танјуг/АП/Илустрација

Аустралијска полиција данас ће испитати мушкарца који је јуче отворио ватру с прозора стана у Сиднеју, при чему је најмање једна особа критично повријеђена.

Истражитељи покушавају утврдити мотив напада, но већ су искључили повезаност с тероризмом, пише Ројтерс.

Испалио до 50 хитаца

Осумњиченик је, како се наводи, насумично испалио до 50 хитаца из пушке калибра .30 у предграђу Кројдон Парк прије него што га је полиција успјела ухапсити, изјавио је вршилац дужности надзорника Стивен Пари.

"Невјеројатно је да нико није погинуо", рекао је Пари на конференцији за новинаре. Додао је како се очекује да ће мушкарац, који нема познате везе с организованим криминалом или терористичким групама, бити оптужен за кривична д‌јела повезана с ватреним оружјем.

Двоје људи у болници

Двије су особе превезене у болницу, а једна је подвргнута операцији, потврдио је Пари, иако није одмах појаснио укључује ли тај број и осумњиченика. Радници хитне помоћи на мјесту догађаја збринули су 14 особа због шока или лакших повреда, изјавио је портпарол хитне помоћи Новог Јужног Велса.

Мотив остаје непознат

Полиција још увијек утврђује мотив овог инцидента. "Мушка особа код нас нема забиљежену повијест менталног здравља", додао је Пари. "Процјењује се у вези с физичким и менталним повредама током ноћи и јутрос, те је проглашен способним за повратак у притвор."

Портпарол полиције раније је за Ројтерс потврдио како не вјерују да су постојали терористички или вјерски мотиви. Осумњиченик је у посљедњих 20 година имао врло мало забиљежених интеракција с полицијом.

