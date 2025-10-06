Почео пуцати на возила, повријеђено најмање 16 особа

Извор:
Више од 16 особа је повријеђено у пуцњави у Новом Јужном Велсу, у Аустралији, саопштила је полиција.
Шездесетогодишњи мушкарац ухапшен је синоћ око 21.30 у Кројдон парку, након што је, како се сумња, из ватреног оружја испалио најмање 50 хитаца на возила која су пролазила, укључујући и полицијску патролу, пише News.com.
Према наводима полиције, мотив за напад још није познат.
A 60-year-old man has been arrested after a number of shots were fired in the inner-west Sydney suburb of Croydon Park— Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) October 6, 2025
The gunman is in hospital awaiting questioning pic.twitter.com/RdjuR2Wg2W
Начелник полиције Новог Јужног Велса Мал Лањон описао је инцидент као "озбиљан и застрашујућ".
Он тврди да је у кући осумњиченог пронађена пушка калибра 30.
У инциденту су оштећена бројна возила, укључујући и полицијски аутомобил у чији је прозор испаљен хитац.
🚨 Australia 🇳🇿 - West Sydney Shooting Rampage. — The Consultant (@TheConsultant18) October 5, 2025
60 year using a high calibre rifle long gun fired 100+ bullets at moving vehicles and at police in Croydon park
Shooter shot was by police and is in hospital
Motive is unknown
The shooter was in a unit above businesses
16… pic.twitter.com/k3X4lno27M
Мушкарац је приведен након полицијске операције, а ухапшени је задобио прострелну рану током хапшења и оперисан је током ноћи.
Према посљедњим информацијама, његово стање је тешко, али стабилно и тренутно је под полицијским надзором у болници Ројал Принц Алфред.
Премијер Новог Јужног Велса Крис Минс рекао је да је ријеч о "опасној ситуацији" и захвалио полицији на "невјероватној храбрости", додавши да у држави "нема мјеста за такво насиље".
Полиција је претражила двије локације и заплијенила више комада оружја.
Током операције коришћени су специјализовани тимови, укључујући Јединицу за тактичке операције, преговараче и псе трагаче.
