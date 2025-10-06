Logo

Почео пуцати на возила, повријеђено најмање 16 особа

Извор:

Телеграф

06.10.2025

07:28

Коментари:

0
Почео пуцати на возила, повријеђено најмање 16 особа
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Више од 16 особа је повријеђено у пуцњави у Новом Јужном Велсу, у Аустралији, саопштила је полиција.

Шездесетогодишњи мушкарац ухапшен је синоћ око 21.30 у Кројдон парку, након што је, како се сумња, из ватреног оружја испалио најмање 50 хитаца на возила која су пролазила, укључујући и полицијску патролу, пише News.com.

Према наводима полиције, мотив за напад још није познат.

Начелник полиције Новог Јужног Велса Мал Лањон описао је инцидент као "озбиљан и застрашујућ".

Он тврди да је у кући осумњиченог пронађена пушка калибра 30.

У инциденту су оштећена бројна возила, укључујући и полицијски аутомобил у чији је прозор испаљен хитац.

Мушкарац је приведен након полицијске операције, а ухапшени је задобио прострелну рану током хапшења и оперисан је током ноћи.

Према посљедњим информацијама, његово стање је тешко, али стабилно и тренутно је под полицијским надзором у болници Ројал Принц Алфред.

Премијер Новог Јужног Велса Крис Минс рекао је да је ријеч о "опасној ситуацији" и захвалио полицији на "невјероватној храбрости", додавши да у држави "нема мјеста за такво насиље".

Полиција је претражила двије локације и заплијенила више комада оружја.

Током операције коришћени су специјализовани тимови, укључујући Јединицу за тактичке операције, преговараче и псе трагаче.

Подијели:

Тагови:

Аустралија

pucnjava

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хорор: Дјечака (3) растргли пси луталице, отишао од куће без знања родитеља

Свијет

Хорор: Дјечака (3) растргли пси луталице, отишао од куће без знања родитеља

2 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп најновијом објавом најавио прекретницу

2 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

11 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Гувернер Калифорније тужи Трампову администрацију

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

18

У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner