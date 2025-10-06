Logo

Трамп најновијом објавом најавио прекретницу

06.10.2025

07:03

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп јуче је казао како су преговори између "земаља из цијелог свијета" и Хамаса о ослобађању талаца и окончању рата у Гази "били врло успјешни и да брзо напредују".

- Овај викенд вођени су врло позитивни разговори с Хамасом и земљама из цијелог свијета (арапским, муслиманским и осталима) о ослобађању талаца, окончању рата у Гази, али што је још важније – о коначном постизању дуго траженог мира на Блиском истоку - написао је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.

Завршни детаљи

Он је додао да ће се технички тимови састати у понедјељак у Египту како би разрадили и разјаснили завршне детаље.

- Речено ми је да би прва фаза требала бити завршена ове седмице, и позивам све да дјелују брзо. Наставићу пратити овај вијековима стар „сукоб“ - поручио је Трамп.

Додао је да ће у супротном поново доћи до крвопролића.

Масовно крвопролиће

- Вријеме је од пресудне важности, јер ће у супротном услиједити масовно крвопролиће - нешто што нико не жели видјети - закључио је Трамп.

Трамп је раније путем СМС поруке Си-Ен-Ену поручио да ће се палестински покрет Хамас суочити с потпуним уништењем уколико покуша задржати власт у Гази.

На питање о онима који кажу да је Хамас ефективно одбацио Трампов приједлог одбијајући прихватити разоружање и постављајући слове за ослобађање заробљеника, Трамп је написао: "Сазнаћемо. Вријеме ће показати!!!"

Трамп упозорио Хамас: Ако покушају задржати власт у Гази, чека их потпуно уништење

Хамас је више пута рекао да не жели остати сам на власти у Гази, али није пристао на своје потпуно разоружање и захтијевао је да игра неку улогу у будућој палестинској држави.

Трамп такође одговара "да" на питање је ли премијер Бењамин Нетанјаху спреман учинити све што је потребно да мир постане стварност.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Хамас

Израел

Појас Газе

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

11 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Гувернер Калифорније тужи Трампову администрацију

12 ч

0
Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

Свијет

Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

14 ч

0
"Путин вам се смије"

Свијет

"Путин вам се смије"

15 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

18

У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner