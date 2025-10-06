Трамп најновијом објавом најавио прекретницу

- Овај викенд вођени су врло позитивни разговори с Хамасом и земљама из цијелог свијета (арапским, муслиманским и осталима) о ослобађању талаца, окончању рата у Гази, али што је још важније – о коначном постизању дуго траженог мира на Блиском истоку - написао је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.

Завршни детаљи

Он је додао да ће се технички тимови састати у понедјељак у Египту како би разрадили и разјаснили завршне детаље.

- Речено ми је да би прва фаза требала бити завршена ове седмице, и позивам све да дјелују брзо. Наставићу пратити овај вијековима стар „сукоб“ - поручио је Трамп.

Додао је да ће у супротном поново доћи до крвопролића.

Масовно крвопролиће

- Вријеме је од пресудне важности, јер ће у супротном услиједити масовно крвопролиће - нешто што нико не жели видјети - закључио је Трамп.

Трамп је раније путем СМС поруке Си-Ен-Ену поручио да ће се палестински покрет Хамас суочити с потпуним уништењем уколико покуша задржати власт у Гази.

На питање о онима који кажу да је Хамас ефективно одбацио Трампов приједлог одбијајући прихватити разоружање и постављајући слове за ослобађање заробљеника, Трамп је написао: "Сазнаћемо. Вријеме ће показати!!!"

Трамп упозорио Хамас: Ако покушају задржати власт у Гази, чека их потпуно уништење

Хамас је више пута рекао да не жели остати сам на власти у Гази, али није пристао на своје потпуно разоружање и захтијевао је да игра неку улогу у будућој палестинској држави.

Трамп такође одговара "да" на питање је ли премијер Бењамин Нетанјаху спреман учинити све што је потребно да мир постане стварност.