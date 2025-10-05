"Путин вам се смије"

Извор:
Б92
05.10.2025
17:59
Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да Русија појачава нападе на украјинску гасну и енергетску инфраструктуру пред зиму, док је међународни одговор и даље слаб.
"Нажалост, нема достојне реакције свијета на све што се дешава, на стално повећање обима и дрскости удара", навео је Зеленски, преноси РБК Украјина.
Како је оцијенио, руски лидер Владимир Путин "управо зато то и ради".
"Он се једноставно смије Западу, његовом муку и недостатку снажних акција као одговор. Русија је одбацила све приједлоге да се рат заустави или барем да се зауставе удари. Русија отворено покушава да уништи нашу цивилну инфраструктуру. И то управо сада, прије зиме - гасну инфраструктуру, производњу, пренос електричне енергије", објаснио је предсједник Украјине. Нагласио је да тренутно нема никакве праве реакције свијета.
"И даље ћемо се борити да свијет не ћути, да Русија осјети одговор", додао је.
Зеленски је напоменуо да руске ракете и дронови садрже бројне кључне компоненте стране производње.
"Само једна руска ракета 'кинжал' садржи 96 компоненти стране производње. Многе од њих су заиста кључне компоненте које сама Русија не производи", рекао је он.
Према његовим ријечима, више од 500 дронова коришћених прошле ноћи укључује више од 100.000 страних компоненти, а међу добављачима ових компоненти су, како је навео, компаније из САД, Кине,Тајвана, Велике Британије, Њемачке, Швајцарске, Јапана, Јужне Кореје и Холандије.
Зеленски је напоменуо да је у четвртој години рата великих размјера "изненађујуће чути" да неке земље наводно не знају како да зауставе испоруку кључних елемената за руску војну опрему. Подсјетио је да је састанак координатора санкција Групе седам заказан за сљедећу недјељу.
(б92)
