Драма у САД: Откази ако се настави буџетска блокада администрације?

Извор:
СРНА
05.10.2025
17:45
Коментари:0
Америчка администрација ће почети да масовно отпушта федералне службенике ако предсједник Доналд Трамп закључи да преговори са демократама у Конгресу о окончању буџетске блокаде "апсолутно не воде никуда", рекао је директор Националног економског савјета Бијеле куће Кевин Хасет.
Затварање администрације због блокаде буџета ушло је у пети дан, а Хасет је рекао Си-Ен-Ену да и даље види шансу да ће демократе попустити.
- Предсједник Трамп и директор буџета Бијеле куће Рас Воут организују ствари и спремају се да дјелују ако буду морали, али се надају да неће морати - рекао је Хасет.
Он је додао да ће "отпуштања почети, ако предсједник закључи да преговори апсолутно не воде никуда".
Трамп се прошле седмице састао са највишим лидерима у Конгресу, али је од тада било мало напретка.
Затварање администрације почело је 1. октобра, на почетку фискалне 2026. године, након што су демократе у Сенату одбиле краткорочну мјеру финансирања која би савезне агенције задржала отвореним до 21. новембра.
