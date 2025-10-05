Logo

Драма у САД: Откази ако се настави буџетска блокада администрације?

Извор:

СРНА

05.10.2025

17:45

Драма у САД: Откази ако се настави буџетска блокада администрације?
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Америчка администрација ће почети да масовно отпушта федералне службенике ако предсједник Доналд Трамп закључи да преговори са демократама у Конгресу о окончању буџетске блокаде "апсолутно не воде никуда", рекао је директор Националног економског савјета Бијеле куће Кевин Хасет.

Затварање администрације због блокаде буџета ушло је у пети дан, а Хасет је рекао Си-Ен-Ену да и даље види шансу да ће демократе попустити.

- Предсједник Трамп и директор буџета Бијеле куће Рас Воут организују ствари и спремају се да дјелују ако буду морали, али се надају да неће морати - рекао је Хасет.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто ударио на Брисел: Међу европским лидерима преовладава оштра ратна психоза

Он је додао да ће "отпуштања почети, ако предсједник закључи да преговори апсолутно не воде никуда".

Трамп се прошле седмице састао са највишим лидерима у Конгресу, али је од тада било мало напретка.

Затварање администрације почело је 1. октобра, на почетку фискалне 2026. године, након што су демократе у Сенату одбиле краткорочну мјеру финансирања која би савезне агенције задржала отвореним до 21. новембра.

