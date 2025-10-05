Стравична несрећа на аутопуту у Њемачкој: Погинуле мајка и беба из БиХ?

05.10.2025
14:28
Страшна несрећа догодила се на аутопуту А3 у Њемачкој, у којој су погинуле двије особе.
Како наводе медији, у незгоди су погинуле мајка и беба, док су још двије особе повријеђене.
"Током јаких падавина у суботу послијеподне, између Велбурга и Парсберга (Баварска), породични аутомобил је слетио с цесте. Млада мајка и беба су погинуле на мјесту несреће", пишу медији.
Како јавља ГП Маљевац, ријеч је о породици која је поријеклом из БиХ, из Грачанице.
"У почетку је ситуација била потпуно нејасна, па је на терен упућен велики број екипа хитних служби", изјавио је Ханес Рајтел, портпарол Црвеног крста округа Нојмаркт.
Када је први доктор стигао на мјесто догађаја, аутомобил је био тешко оштећен у јарку – у њему је била породица с двоје мале дјеце.
Случајно се на супротној страни аутопута налазила и јединица полиције која је одмах притекла у помоћ.
"Заједно с неколико пролазника покушали су реанимирати унесрећене", додао је Рајтел. Нажалост, за мајку и њену бебу помоћ је стигла прекасно, преноси Радио Сарајево.
Отац и друго дијете, (трогодишња дјевојчица), су преживјели и налазе се у болници.
"С обзиром на околности, они су сада релативно добро. Повријеђени су, али не теже, и налазе се у болници", изјавио је Јорг Јерг Цицелсбегер, шеф станице полиције у Парсбергу.
Узрок несреће још није познат.
"Вјероватно је повезан с временским условима", рекао је Цицелсбегер.
Јака киша отежавала је и саму акцију спашавања.
