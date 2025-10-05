Logo

"Нова паника": Литванци опет затворили аеродром, разлог је бизаран

СРНА

05.10.2025

13:58

"Нова паника": Литванци опет затворили аеродром, разлог је бизаран

Око 25 мањих балона на врућ ваздух, за које је потврђено да су носили кријумчарене цигарете, ушло је у ваздушни простор Литваније касно синоћ и приморало надлежне да затворе аеродром у Вилњусу, саопштиле су власти.

Летови су каснили сатима, а настављени су у 4.45 часова ујутру. Кашњења су погодила око 6.000 путника.

Европске земље су у стању високе приправности након што су се дронови "појавили" у ваздушном простору неких чланица.

Поједини европски званичници сматрају да Русија тестира одговор Алијансе.

