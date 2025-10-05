Logo

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

05.10.2025

12:41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

Израелски политички лидери наредили су одбрамбеним снагама да зауставе офанзиву на Газу, која је покренута овог мјесеца.

Према израелском војном радију и јавном емитеру "Кан", наређење је услиједило након што је амерички предсједник Доналд Трамп позвао Јерусалим да престане са нападима Газу као дио покушаја да оконча рат и ослободи таоце које још увијек држи Хамас.

Linija razdvajanja-Gaza

Свијет

Шта доноси Трампова линија: Тампон-зона дубља, постоје и могући проблеми

Како преноси Ал Џазира, преговарачи се окупљају у Египту пред разговоре који имају за циљ окончање скоро двогодишњег рата у Гази.

Према писању египатских државних медија, Хамас и израелски званичници требало би да одрже индиректне разговоре данас и сутра – што је уобичајена пракса између страна.

Трамп је послао два изасланика у Египат, према саопштењу Бијеле куће - свог зета, Џареда Кушнера, и свог главног преговарача за Блиски исток, Стива Виткофа.

Доналд Трамп

Свијет

Огласио се Трамп: Нећу толерисати!

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху изразио је наду да ће заробљеници бити пуштени за неколико дана, али је његова војска у међувремену наставила нападе на палестинску енклаву, убивши десетине људи, упркос Трамповом позиву на обуставу напада, преноси "Ал Џазира".

Према Трамповом плану, Хамас мора да ослободи све преостале таоце у року од 72 сата након што Израел обустави војне операције у Гази и повуче своје трупе "на договорену линију", пише РТ интернешнел.

И Израел и Хамас су изјавили да су спремни за размјену затвореника, али Западни Јерусалим није званично одговорио на Трампов позив Израелу да обустави нападе на Газу.

У суботу је војни радио тврдио да је америчка влада наложила Израелу да сведе своје операције у Гази на "минимум", при чему ће трупе на терену искључиво изводити одбрамбене маневре.

У саопштењу објављеном у суботу на Иксу, израелска војска је саопштила да се подручје сјеверно од Вади Газе, које обухвата сада десетковани град Газу, "још увијек сматра опасном борбеном зоном" и позвала је становнике да се преселе на југ.

Додаје се да израелске снаге настављају да опкољавају град Газу и да "покушаји повратка тамо представљају значајан ризик".

Ваздушни напади широм Газе наставили су се раније у суботу, "али су били знатно мањег интензитета", написала је Ал Џазира. Најмање 20 људи је убијено у израелским нападима широм Газе од зоре.

Трампов мировни план посебно укључује ослобађање 250 палестинских затвореника који служе доживотне казне затвора и 1.700 њих који су притворени послије 7. октобра 2023. године.

