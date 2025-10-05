Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

05.10.2025
12:21
Коментари:0
Израелска војска је саопштила да је успјела да обори ракету коју су лансирали јеменски побуњеници Хути.
Израелска војска је данас пресрела ракету испаљену из Јемена, одакле побуњеници Хути редовно изводе нападе.
"Ракету испаљену из Јемена пресрело је израелско ратно ваздухопловство", саопштила је израелска војска на Телеграму.
BREAKING: Sirens sounding across several areas in Israel due to a Houthi ballistic missile launch from Yemen. pic.twitter.com/Z5jq0nmwqr— ConflictLive (@conflict_live) October 5, 2025
Хути побуњеници, које подржава Иран, редовно лансирају ракете или дронове према Израелу, а велика већина тих ракета буде пресретнута.
Израел је прошлог мјесеца одговорио на нападе и бомбардовао положаје Хута у Сани и сјеверној провинцији Џаф.
Тада је убијено 35 и рањена 131 особа, подаци су јеменских побуњеника Хута који контролишу велике дијелове Јемена.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
48
12
41
12
30
12
27
12
21
Тренутно на програму