05.10.2025
10:37
Испоруке ракетних система дугог домета Украјини довешће до уништења позитивних трендова у односима између Русије и Сједињених Америчких Држава, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
„Било је питања везаних за разматрање проблема са испорукама нових система наоружања, укључујући системе дугог домета и високе прецизности, ‘томахавке’ и тако даље. Већ сам рекао да ће то довести до уништења наших односа, у сваком случају, позитивних трендова који су се појавили у тим односима. Дакле, говорим шта мислим. А како ће се ствари одвијати не зависи само од нас“, рекао је Путин за руске медије.
Предсједник Русије додао је да је на форуму „Валдај“ искрено и отворено изнио суштину питања и своје ставове о њима.
„Ја сам једноставно искрено и отворено изнио одређене ситуације, суштину питања и своје ставове о тим питањима“, рекао је Путин.
Одговарајући на питање да ли ће Запад послушати његове поруке из „валдајског говора“, Путин је напоменуо да је на европским лидерима да одлуче како ће одговорити.
„На мојим колегама је да одлуче како ће реаговати на то“, оцијенио је Путин.
Путин је раније изјавио да ће употреба ракета „томахавк“ од стране Кијева нарушити односе између Русије и САД. Он је напоменуо је да је немогућа употреба ових ракета у Украјини без директног учешћа америчких трупа.
