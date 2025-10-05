Погинула позната ТВ водитељка (29): Скочила с прозора да побјегне од наоружаних лопова

Извор:
Телеграф
05.10.2025
11:26
Коментари:0
Позната ТВ водитељка Кристел Мадуагву (29) погинула је док је покушавала да побјегне од наоружаних пљачкаша у Нигерији.
Она је бјежећи од пљачкаша скочила с трећег спрата зграде у којој је живјела, покушавајући да се спаси од наоружаних мушкараца који су упали у њен стан.
TRAGIC DEATH: SOMTOCHUKWU CHRISTELLE MADUAGWU — ARISE NEWS (@ARISEtv) September 29, 2025
December 26, 1995 - September 29, 2025
'Delectable', 'intelligent', and 'bold' are adjectives which hardly qualify Somtochukwu Christelle Maduagwu’s persona.
The 29-year-old barrister first graced the ARISE News screen as a… pic.twitter.com/bna4B747hG
Познату водитељку полицајци су пронашли без свијести и хитно превезли у болницу, али је и поред свих напора љекара у болници проглашена мртвом.
Полиција је формирала посебну истражну јединицу како би пронашла осумњичене и привела их правди.
On behalf of the Chairman, Prince Nduka Obaigbena, ARISE News Management led by Deputy Managing Director, Mr. Bayo Awosemo, Director of News Sumner Sambo and Director of Corporate Services, Christopher Isiguzo visits family of Late Somtochukwu Sommie Maduagwu at their residence… pic.twitter.com/25fgUgRSwd— ARISE NEWS (@ARISEtv) September 30, 2025
"Тешког срца руководство и особље ARISE News-a објављује вијест о смрти наше вољене колегинице, водитељке вијести, репортерке и продуценткиње. Трагично је преминула у раним јутарњим сатима у понедјељак, 29. септембра, након инцидента оружане пљачке у њеној кући, који је тренутно под истрагом полиције", навели су из медијске куће за коју је радила.
Тренутно на програму