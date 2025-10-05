Logo

Погинула позната ТВ водитељка (29): Скочила с прозора да побјегне од наоружаних лопова

Извор:

Телеграф

05.10.2025

11:26

Коментари:

0
Погинула позната ТВ водитељка (29): Скочила с прозора да побјегне од наоружаних лопова
Фото: pexels

Позната ТВ водитељка Кристел Мадуагву (29) погинула је док је покушавала да побјегне од наоружаних пљачкаша у Нигерији.

Она је бјежећи од пљачкаша скочила с трећег спрата зграде у којој је живјела, покушавајући да се спаси од наоружаних мушкараца који су упали у њен стан.

Познату водитељку полицајци су пронашли без свијести и хитно превезли у болницу, али је и поред свих напора љекара у болници проглашена мртвом.

Полиција је формирала посебну истражну јединицу како би пронашла осумњичене и привела их правди.

"Тешког срца руководство и особље ARISE News-a објављује вијест о смрти наше вољене колегинице, водитељке вијести, репортерке и продуценткиње. Трагично је преминула у раним јутарњим сатима у понедјељак, 29. септембра, након инцидента оружане пљачке у њеној кући, који је тренутно под истрагом полиције", навели су из медијске куће за коју је радила.

Подијели:

Тагови:

водитељка

Пљачка

Nigerija

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласио се Путин о могућој америчкој испоруци "томахавка" Украјини

Свијет

Огласио се Путин о могућој америчкој испоруци "томахавка" Украјини

2 ч

0
Премијер Грузије: Сакашвилијева странка покушала да организује „мајдан“ по пети пут

Свијет

Премијер Грузије: Сакашвилијева странка покушала да организује „мајдан“ по пети пут

2 ч

1
Бивши амерички обавјештајац: НАТО данас није у стању да се супротстави руској војсци

Свијет

Бивши амерички обавјештајац: НАТО данас није у стању да се супротстави руској војсци

3 ч

0
Ухапшено пет чланова опозиционих странака због, наводног, позивања на пуч

Свијет

Ухапшено пет чланова опозиционих странака због, наводног, позивања на пуч

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

12

41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

12

30

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

12

27

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

12

21

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner