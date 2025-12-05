Регионални самит трговине 2025: Повезивање региона и идеје за будућност

Регионални самит трговине 2025 одржан у октобру, Бањалуку је претворио у мјесто сусрета лидера из трговине, мјесто разговора о најважнијим регионалним и свјетским темама из области трговине, нових идеја, партнерстава и прича које ће тек исписати своје редове.

Од повезивања региона, преко јединствених прича лидера, женског печата у свијету трговине, утицаја модерне технологије и вјештачке интелигенције, начина на које зарађујемо, штедимо и инвестирамо, па све до најуспјешнијих трговачких ланаца и њихових брендова, те аутеничних пројеката и производа – све је ово стало у два дана сусрета у КЦ 'Бански двор' у Бањалуци.

У нашем програму доносимо избор инспиративних панела и ексклузивних предавања са Регионалног самита трговине 2025, чији смо, с великим задовољством, били генерални медијски спонзор.

Ове суботе у 23 часа доносимо панел 'Инспиративне приче - успјешни лидери из трговине и индустрије' на којем су своје приче подијелили Здравко Мамић (хрватски спортски менаџер, бивши шеф ФК ‘Динамо’,) Славен Ристић (генерални директор и сувласник ТРБ) и Сандра Ђукановић (власница компаније Вендом).