Битно: Заштита домаће производње

Извор:

АТВ

05.12.2025

10:19

Битно: Заштита домаће производње

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута o заштити домаће производње у свијету глобалне конкуренције.

Битно је брендирати производе по квалитету, не само по наљепницама. Битно је, јер прави успјех долази уз аутентичност и посвећеност квалитету.

За 'Битно' говоре: Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске, Војин Митровић, министар привреде и предузетништва Републике Српске, Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске и Саша Грабовац, извршни директор Удружења економиста Републике Српске 'SWОТ'.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Кристина Секерез.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

