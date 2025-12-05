Битно: Заштита домаће производње

Извор:
05.12.2025
10:19
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута o заштити домаће производње у свијету глобалне конкуренције.
Битно је брендирати производе по квалитету, не само по наљепницама. Битно је, јер прави успјех долази уз аутентичност и посвећеност квалитету.
За 'Битно' говоре: Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске, Војин Митровић, министар привреде и предузетништва Републике Српске, Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске и Саша Грабовац, извршни директор Удружења економиста Републике Српске 'SWОТ'.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Кристина Секерез.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
