Битно: Вјера и духовност

Извор:

АТВ

02.12.2025

15:18

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о вјери и духовности.

Кажу да је Божија ријеч старија од сваког закона. Библија није само књига, већ темељ на којем почива морал, смисао и човјекова потрага за истином. Кроз вијекове су нас училе шта значи бити човјек, шта значи бити ближњи и како остати на путу добра и онда када је најтеже.

А данас се питамо да ли Бога заиста волимо, или га се само бојимо? Да ли вјеру живимо срцем или навиком? И можда најважније како младим људима приближити оно што је генерацијама било светиња, како им показати да духовност није терет, већ снага, слобода и мир који се не може купити?

За 'Битно' говоре: Отац Зоран Пајкановић, др Славољуб Лукић, доктор теологије и просвјетни савјетник за вјеронауку у Педагошком заводу Републике Српске и Предраг Вујић, професор православне вјеронауке у три школе (Средњосколски центар 'Лазар Ђукић Рибник, Мјешовита средња школа Босански Петровац и Основна школа 'Петар Кочић' Ситница).

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

