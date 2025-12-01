У првом плану: Петар Ђокић

Извор:
АТВ
01.12.2025
16:03
'У првом плану' овог уторка је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
Разговараће о стању у термоелектранама, увозу електричне енергије, обавезама, уговорима и арбитражама, цијени нафте и струје, као и о 'Електропривреди Републике Српске'.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
