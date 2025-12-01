Logo

У првом плану: Петар Ђокић

Извор:

АТВ

01.12.2025

16:03

У првом плану: Петар Ђокић

'У првом плану' овог уторка је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.

Разговараће о стању у термоелектранама, увозу електричне енергије, обавезама, уговорима и арбитражама, цијени нафте и струје, као и о 'Електропривреди Републике Српске'.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Large banner

Више из рубрике

Сваки Шерлок није Холмс: Врхунска пародија чувеног детектива

Емисије

Сваки Шерлок није Холмс: Врхунска пародија чувеног детектива

1 д

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Пливачки клуб 'Олимп'

1 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Енерго актуелности

2 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner