Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

Извор:

АТВ

29.11.2025

12:02

Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о младима у пољопривреди и ширењу мрежа младих агропредузетника.

Разговарамо са Сашом Лалићем, помоћником министарства пољопривреде.

Истражујемо: Каква је ова година била за наше вриједне домаћине?

Доносимо још много пољопривредних тема и савјета.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

