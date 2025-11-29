Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

Извор:
У новом издању 'Аграра' причамо о младима у пољопривреди и ширењу мрежа младих агропредузетника.
Разговарамо са Сашом Лалићем, помоћником министарства пољопривреде.
Истражујемо: Каква је ова година била за наше вриједне домаћине?
Доносимо још много пољопривредних тема и савјета.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
