Народ прича: Породица Пекић Бајић

Извор:
АТВ
28.11.2025
14:27
Биљана ће овог петка открити причу породице Текић-Бајић, из села Липац код Добоја, која се бави рибарством.
Трагом приче о Божићном посту са овом породицом смо разговарали о традиционалној посној трпези, али и оним вриједностима на којима православље инсистира – породици, слоги, љубави и вјери.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
