Народ прича: Породица Пекић Бајић

Извор:

АТВ

28.11.2025

14:27

Фото: АТВ

Биљана ће овог петка открити причу породице Текић-Бајић, из села Липац код Добоја, која се бави рибарством.

Трагом приче о Божићном посту са овом породицом смо разговарали о традиционалној посној трпези, али и оним вриједностима на којима православље инсистира – породици, слоги, љубави и вјери.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Тагови:

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

